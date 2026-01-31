Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Yeşil-beyazlılar 23. dakikada Deniz Türüç'le öne geçerken; siyah-beyazlılar bu gole 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77'de Orkun Kökçü'nün golleriyle yanıt verdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça çıktı ve 36 puana yükseldi. 10 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 19 puanda kaldı.

Ligin 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.

ASLLANI OYUNA GİRDİ, KIRMIZI GÖRDÜ Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, 76. dakikada oyuna dahil oldu ve 82. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Arnavut orta saha, kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu. REKLAM NDIDI 5 MAÇ SONRA SAHADA Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, 5 karşılaşma sonra kadroda yer aldı ve 69. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlı futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldıktan sonra turnuvanın bitişinde İstanbul'a dönmüş ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyememişti. Ndidi, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında formasından uzak kaldı.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU BU SEZON İLK KEZ 11'DE Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu. Siyah-beyazlı formayı bu sezon 6 kez giyen 18 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında ilk kez 11'de görev yaptı. MAÇTAN DAKİKALAR 9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte kaleci Bahadır Han Güngördü, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. REKLAM 22. dakikada bu kez sol çaprazda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği yere çarparak auta çıktı. 23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Muleka'nın orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakip kaleye ilerleyip ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından topu ağlara gönderdi: 0-1.

25. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası yakınında iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi. 34. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında Cerny'nin havalandırdığı top, sol çapraza açıldı ve Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Orkun'un ceza sahası sol çaprazından yerden şutunda kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı arka direkte Cerny tamamladı ve siyah-beyazlılar beraberliği buldu: 1-1. 42. dakikada sol kanatta Orkun Kökçü, Muleka'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte uygun pozisyonda Cengiz Ünder'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın mesafeden yan direğe çarptı ve dışarı gitti. Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 60. dakikada Konyaspor net pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Bahadır'ın uzun topunda Djalo'dan seken meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Muleka'nın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.