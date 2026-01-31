Habertürk
        Haberler Dünya Son dakika: İran'ın Hürmüzgan eyaletinde patlama meydana geldi | Dış Haberler

        Son dakika İran'ın Hürmüzgan eyaletinde patlama meydana geldi

        İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bir binada patlama oldu. İran, Devrim Muhafızları donanma komutanının patlamada hedef alındığına dair iddiaların "tamamen yanlış" olduğunu duyurdu.

        Giriş: 31.01.2026 - 15:39 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:39
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran basınında yer alan haberlere göre, İran’ın güney bölgesinde bulunan, Hürmüz Boğazı'nın yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi.

        Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak patlamada Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir komutanın hedef alındığı iddiası yalanlandı.

