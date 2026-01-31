Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık! Lüks araca “Sandık motor taktık” oyunu bilirkişi bozdu

İstanbul’da lüks marka Porsche aracını motor arızası nedeniyle tamire bırakan bir kadın, 6 ay boyunca oyalanarak yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldı. Şikâyet üzerine yapılan incelemede bilirkişi raporu skandalı ortaya çıkardı. “Sandık motor taktık” denilen araca sandık motorun takılmadığı ortaya çıktı. Olayda 3 kişi tutuklandı.

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul’da yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Yasemin H.K. adlı kadın, bir araç servisinden şikâyetçi oldu.

Şikâyet dilekçesinde babasına ait kullandığı 34 plakalı Porsche marka aracını, motoru arızalanması üzerine servise götürdüğünü belirtti. Serviste yaptığı görüşmede araca “sandık motor değişimi” için anlaşma yaptığını belirterek aracı teslim aldığını söyledi.

Bir süre sonra Çankırı’ya giden Yasemin H.K., dönüşte aracın yolda yeniden arızalandığını söyledi. Şikâyetinde servisi aradığını ancak bir türlü ulaşamadığını belirten Yasemin H.K., bir şekilde çağırdığı çekiciyle aracı yeniden İstanbul’daki servis yerine getirdiğini anlattı.

Yasemin H.K.’nın iddiasına göre araç yaklaşık iki ay burada bekletildi. Ardından “Ustamız işi bıraktı, tamir ettireceğiz” denilerek araç bu kez çekiciyle Esenyurt’taki başka bir servise gönderildi. Ancak burada da araçla ilgilenilmedi. Tüm masraflar müştekinin cebinden çıktı.

BİLİRKİŞİ GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Yasemin H.K.’nın bu iddiaları üzerine araç bilirkişi tarafından incelenmeye alındı. Yapılan incelemede şok eden rapor çıktı. Yaşanan süreç sonrası yaptırılan bilirkişi incelemesinde, araca hiç sandık motor takılmadığı tespit edildi.

2 MİLYON ZARAR ETTİ

Yasemin H.K.’nın iddiasına göre ilk iş yerine 800 bin TL, Esenyurt’taki servise 600 bin TL ödeme yaptı. Mağduriyet nedeniyle aracı piyasa değerinden yaklaşık 500 bin TL düşük fiyata satmak zorunda kaldı. Şikâyetinde tüm bu yapılanlar üzerine toplamda 2 milyon TL zarara uğradığını iddia etti.

SERVİS SAHİBİ VE USTA TUTUKLANDI

Bilirkişi raporunda “sandık motor takılmadı” tespiti yapılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonla 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden, 7 suç kaydı bulunan iş yeri sahibi Y.K., iş yeri müdürü A.A.D. ve usta K.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.