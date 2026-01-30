Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran için sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basının haberine göre; 22 yaşındaki forvet, Lille'e kiralanıyor. Sarı-lacivertliler ise Duran'ın kiralık sözleşmesini feshetmek üzere görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi.
Gianluca Di Marzio, 22 yaşındaki genç golcünün yeni adresini duyurdu.
İtalyan gazetecinin haberin göre; Lille, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı öğrenildi.
SEZON KARNESİ
Duran sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 21 maça çıktı ve 5 gol 3 asistlik skor katkısı verdi.
PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO
32 milyon euro piyasa değeri olan futbolcunun sarı-lacivertlilerle kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, Duran'ı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralamıştı.