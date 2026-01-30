Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.760,52 %-0,51
        DOLAR 43,4993 %0,15
        EURO 52,0160 %-0,07
        GRAM ALTIN 7.173,35 %-4,74
        FAİZ 34,86 %1,04
        GÜMÜŞ GRAM 144,45 %-11,21
        BITCOIN 82.688,00 %-2,01
        GBP/TRY 59,9583 %-0,14
        EUR/USD 1,1946 %-0,21
        BRENT 70,43 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 11.728,43 %-4,74
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu

        ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı adayı eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh oldu. Trump konuya ilişkin açıklamasında "Kevin'i uzun zamandır tanıyorum ve onun en büyük Fed Başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdi.

        Öte yandan mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.

        "TARİHİN EN İYİSİ OLACAK"

        Trump sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Fed Başkanlığı görevine Kevin Warsh’ı aday gösterdiğimi memnuniyetle duyuruyorum. Kevin hâlihazırda Hoover Enstitüsü’nde Ekonomi alanında Shepard Ailesi Seçkin Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve Stanford İşletme Enstitüsü’nde ders vermektedir. Aynı zamanda Duquesne Family Office LLC’de Stanley Druckenmiller’ın ortağıdır.

        Kevin, lisans derecesini Stanford Üniversitesi’nden, hukuk doktorasını ise Harvard Hukuk Fakültesi’nden almıştır. Ekonomi ve finans alanlarında kapsamlı araştırmalar yürütmüştür. İngiltere Merkez Bankası’na, para politikasının yürütülmesine ilişkin reformlar öneren bağımsız bir rapor sunmuş, bu rapordaki öneriler Parlamento tarafından kabul edilmiştir.

        Kevin Warsh, 35 yaşında tarihin en genç Fed Guvernörü olmuş; 2006–2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, Fed’in G-20 Temsilciliğini üstlenmiş ve Asya’daki gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerle ilişkilerde Yönetim Kurulu’nun özel temsilcisi olmuştur. Buna ek olarak, Kurul’un operasyonlarını, personelini ve mali performansını yöneten ve denetleyen İdari Guvernör görevini yürütmüştür.

        Yönetim Kurulu’na atanmasından önce, 2002–2006 yılları arasında Ekonomik Politikalardan Sorumlu Başkan Özel Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak görev yapmıştır. Daha önce ise New York’ta Morgan Stanley & Co. bünyesinde Birleşme ve Satın Almalar Departmanı’nda Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak çalışmıştır.

        Kevin’i uzun zamandır tanıyorum ve onun en büyük Fed Başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiçbir şüphem yok. Tüm bunların ötesinde, tam anlamıyla “biçilmiş kaftandır” ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz."

        KEVIN WARSH KİMDİR?

        13 Nisan 1970 doğumlu finansçı ve hukukçu Kevin Warsh, George W. Bush döneminde Ekonomik Politikalar Özel Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi'nin İcra Sekreteri olarak görev yaptı.

        Sonrasında Eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından da Fed'in Yönetim Kurulu'na atandı. Fed'deki görevi sırasında, 2008 mali krizinin yönetilmesinde merkezi bir rol oynadı ve Wall Street ile Fed arasında ana irtibat noktası olarak hizmet etti.

        Warsh, Fed'den ayrıldığından bu yana ekonomide pek çok kuruma danışmanlık yaptı. Warsh şu anda Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü'nde Seçkin Misafir Araştırmacı olarak görev yapıyor ve Stanford İşletme Fakültesi'nde dersler veriyor. Warsh ayrıca Kongre Bütçe Ofisi'nin Ekonomi Danışmanları Paneli'nde de görev yapıyor.

        Warsh, kripto dünyasında da sıklıkla adı geçen bir isim. Warsh 2018 yılında stablecoin projesi Basis'e ve kripto endeks fon yöneticisi Bitwise'a erken dönem yatırım yaptı. Ancak kripto paralara olan yaklaşımı her zaman temkinli oldu. Warsh 2022'de Wall Street Journal için yazdığı bir köşe yazısında ise ABD'nin Çin'in dijital yuanına karşı koymak için bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) geliştirmesi gerektiğini söyledi. Bu da kripto para dünyasında farklı yorumlara sebep oldu.

        *Haberin görseli Reuters/Ann Saphir arşivinden servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cezaevi aracı devrildi

        Hasdal Yolu Kemerburgaz istikametinde cezaevi aracı devrildi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık