Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu

ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdi.

Öte yandan mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.

Trump sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fed Başkanlığı görevine Kevin Warsh’ı aday gösterdiğimi memnuniyetle duyuruyorum. Kevin hâlihazırda Hoover Enstitüsü’nde Ekonomi alanında Shepard Ailesi Seçkin Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve Stanford İşletme Enstitüsü’nde ders vermektedir. Aynı zamanda Duquesne Family Office LLC’de Stanley Druckenmiller’ın ortağıdır.

Kevin, lisans derecesini Stanford Üniversitesi’nden, hukuk doktorasını ise Harvard Hukuk Fakültesi’nden almıştır. Ekonomi ve finans alanlarında kapsamlı araştırmalar yürütmüştür. İngiltere Merkez Bankası’na, para politikasının yürütülmesine ilişkin reformlar öneren bağımsız bir rapor sunmuş, bu rapordaki öneriler Parlamento tarafından kabul edilmiştir.

Kevin Warsh, 35 yaşında tarihin en genç Fed Guvernörü olmuş; 2006–2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, Fed’in G-20 Temsilciliğini üstlenmiş ve Asya’daki gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerle ilişkilerde Yönetim Kurulu’nun özel temsilcisi olmuştur. Buna ek olarak, Kurul’un operasyonlarını, personelini ve mali performansını yöneten ve denetleyen İdari Guvernör görevini yürütmüştür.

Yönetim Kurulu’na atanmasından önce, 2002–2006 yılları arasında Ekonomik Politikalardan Sorumlu Başkan Özel Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak görev yapmıştır. Daha önce ise New York’ta Morgan Stanley & Co. bünyesinde Birleşme ve Satın Almalar Departmanı’nda Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak çalışmıştır.

Kevin’i uzun zamandır tanıyorum ve onun en büyük Fed Başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiçbir şüphem yok. Tüm bunların ötesinde, tam anlamıyla “biçilmiş kaftandır” ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz."

KEVIN WARSH KİMDİR?

13 Nisan 1970 doğumlu finansçı ve hukukçu Kevin Warsh, George W. Bush döneminde Ekonomik Politikalar Özel Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi'nin İcra Sekreteri olarak görev yaptı.

Sonrasında Eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından da Fed'in Yönetim Kurulu'na atandı. Fed'deki görevi sırasında, 2008 mali krizinin yönetilmesinde merkezi bir rol oynadı ve Wall Street ile Fed arasında ana irtibat noktası olarak hizmet etti.