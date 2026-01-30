Habertürk
Habertürk
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, play-off mücadelesinde Juventus ile karşı karşıya gelecek.

        Giriş: 30.01.2026 - 14:23 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:47
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sonra ermesinin ardından play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Adını play-off'a yazdıran temsilcimiz Galatasaray'ın da bu turdaki rakibi belli oldu.

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

        Galatasaray, son 16 play-off turundaki ilk maçını 17 veya 18 Şubat'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 24 veya 25 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

        Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 10 puan toplayan Galatasaray, 20. sırayı yer almıştı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:

        Galatasaray - Juventus

        Benfica - Real Madrid

        Bodo Glimt - Inter

        Monaco - Paris Saint-Germaine

        Karabağ - Newcastle United

        Club Brugge - Atletico Madrid

        Borussia Dortmund - Atalanta

        Olympiacos - Bayer Leverkusen

        DEVLER LİGİ'NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

        Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BUDAPEŞTE'DE

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

        Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

        Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart

        Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

        Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

        Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!

        İstanbul Eyüpsultan'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, polisin adım adım ilerleyen çalışmasıyla kan donduran bir cinayete dönüştü. 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın, madde bağımlısı torunu Volkan G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının cesedi ise hâlâ bulunamadı. Habertürk muhabiri ...
