Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, play-off mücadelesinde Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sonra ermesinin ardından play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Adını play-off'a yazdıran temsilcimiz Galatasaray'ın da bu turdaki rakibi belli oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, son 16 play-off turundaki ilk maçını 17 veya 18 Şubat'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 24 veya 25 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.
Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 10 puan toplayan Galatasaray, 20. sırayı yer almıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:
Galatasaray - Juventus
Benfica - Real Madrid
Bodo Glimt - Inter
Monaco - Paris Saint-Germaine
Karabağ - Newcastle United
Club Brugge - Atletico Madrid
Borussia Dortmund - Atalanta
Olympiacos - Bayer Leverkusen
DEVLER LİGİ'NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BUDAPEŞTE'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart
Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs (Budapeşte)