Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu... Dereler taştı, maddi hasarlar meydana geldi | Son dakika haberleri

        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu... Dereler taştı, maddi hasarlar meydana geldi

        Doğu Akdeniz'de etkili olan kuvvetli yağış, Adana ve Mersin'de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı, dereler taştı ve maddi hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:16 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin'i vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana ve Mersin’de etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları yaşanırken, bazı yollar kapandı ve ekipler çalışma başlattı.

        ADANA'DA YAĞIŞ ZORLU ANLAR YAŞATTI

        Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        AA'daki habere göre; kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.

        YAMAÇTAN KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ

        Yağış nedeniyle Saimbeyli ilçesi Obrukbeli geçidi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        REKLAM

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Ekipler, kaya parçaları nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan Saimbeyli-Tufanbeyli yolunun açılması için çalışma başlattı.

        MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Feke ilçesinde de yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu Tapan mevkisindeki mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        BİR EVİN İSTİNAT DUVARI YIKILDI

        Kuvvetli yağış nedeniyle merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı yıkıldı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

        MERSİN KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINDAYDI

        Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, bazı araçlar su altında kaldı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı.

        20 ARAÇ SU ALTINDA KALDI

        Derenin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı. Bölgedeki yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.

        TAHLİYE VE TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mezitli Belediyesi ekipleri, derenin taştığı bulvarın çevresinde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

        ÇALIŞMALAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Bölgedeki son durum ve çalışmalar, dronla görüntülendi. Erdemli ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı.

        KÖPRÜ YIKILDI

        İlçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle menfez köprü yıkıldı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarkan ve hayranının eğlenceli diyaloğu

        Tarkan ve hayranının eğlenceli diyaloğu

        #adana
        #Mersin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık