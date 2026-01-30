Adana ve Mersin’de etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları yaşanırken, bazı yollar kapandı ve ekipler çalışma başlattı.

ADANA'DA YAĞIŞ ZORLU ANLAR YAŞATTI

Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AA'daki habere göre; kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.

YAMAÇTAN KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ

Yağış nedeniyle Saimbeyli ilçesi Obrukbeli geçidi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

REKLAM

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler, kaya parçaları nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan Saimbeyli-Tufanbeyli yolunun açılması için çalışma başlattı.

MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Feke ilçesinde de yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu Tapan mevkisindeki mahalle yolu ulaşıma kapandı.

BİR EVİN İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Kuvvetli yağış nedeniyle merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı yıkıldı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.