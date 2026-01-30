Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu... Dereler taştı, maddi hasarlar meydana geldi
Doğu Akdeniz'de etkili olan kuvvetli yağış, Adana ve Mersin'de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı, dereler taştı ve maddi hasar meydana geldi
ADANA'DA YAĞIŞ ZORLU ANLAR YAŞATTI
Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
AA'daki habere göre; kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.
YAMAÇTAN KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ
Yağış nedeniyle Saimbeyli ilçesi Obrukbeli geçidi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Ekipler, kaya parçaları nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan Saimbeyli-Tufanbeyli yolunun açılması için çalışma başlattı.
MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Feke ilçesinde de yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu Tapan mevkisindeki mahalle yolu ulaşıma kapandı.
BİR EVİN İSTİNAT DUVARI YIKILDI
Kuvvetli yağış nedeniyle merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı yıkıldı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.
MERSİN KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINDAYDI
Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, bazı araçlar su altında kaldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı.
20 ARAÇ SU ALTINDA KALDI
Derenin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı. Bölgedeki yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.
TAHLİYE VE TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mezitli Belediyesi ekipleri, derenin taştığı bulvarın çevresinde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.
ÇALIŞMALAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bölgedeki son durum ve çalışmalar, dronla görüntülendi. Erdemli ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı.
KÖPRÜ YIKILDI
İlçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle menfez köprü yıkıldı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.