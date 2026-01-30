Habertürk
        İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" tanımlayan AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edecek

        İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" tanımlayan AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edecek

        Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" olarak tanımlamasının ardından İran, AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edeceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:00 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:00
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" ilan eden Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ordularının, "terörist" kabul edileceğini ve bu durumun sonuçlarından AB liderlerinin sorumlu olduğunu belirtti.

        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı Haberi Görüntüle

        Laricani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, AB'nin İran'ın anayasal askeri kurumu, Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" ilan etme kararını değerlendirdi.

        Laricani, "Avrupa Birliği, İran'da meclisin kararına göre, Devrim Muhafızları Ordusuna karşı son AB kararında yer alan ülkelerin ordularının terörist olarak kabul edildiğini elbette biliyor. Bu nedenle, bunun sonuçlarının sorumlusu bu tür bir eylemde bulunan Avrupa ülkeleri olacaktır." ifadelerini kullandı.

        İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terörist" tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.

        İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.

