        İstanbul'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir araya geldi | Dış Haberler

        İstanbul'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir araya geldi

        ABD-İran hattında artan gerilimin ardından İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. İki bakan ortak açıklama yapıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 14:18 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:33
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Arakçi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

        İki bakan görüşme sonrasında ortak açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        Bölgesel sorunlara çözüm üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Komşumuz İran'ın huzuru bizim için de bölge de büyük önem taşımakta. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Protestolarda hayatını kaybeden İranlılar için çok üzgünüz. Hadiselerin yatışmış olması memnuniyet verici.

        İran'a askeri müdahaleye karşıyız, askeri çözümün işe yaracağına inanmıyoruz. Bölge ülkeleri huzur istikrar ve barış istemekte. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. Bugün yaptığımız görüşmede Arakçi'ye bunları aktardım. Türkiye sorunların barışçıl çözümü için elinden geleni yapmaya hazır. İsrail'in istikrara zarar vermeye çalıştığını görmekteyiz.

        Arakçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        Çok güzel ve verimli müzakereler gerçekleştirdiğimiz için teşekkür ederim. Hem ikili, hem bölgesel konular da görüş alışverişinde bulunduk. İran ve Türkiye hem zor hem kolay günlerde birbirlerinin yanında oldu. Ocak ayından yaşanan son terör olayları, İsrail tarafından yönetildi, Türk makamları her zaman yanımızda oldu. Bu anlamda İran hükümeti adına hem Türkiye Cumhurbaşkanı'na hem Türkiye Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyorum.

        Ülkemizdeki olaylar, ülkemiz dışındaki aktörlerin müdahalesiyle gerçekleşiyor. İsrail bölgedeki ülkeleri savaşa sürüklemek istiyor. Siyonist rejimin savaş çıkarma arzusu hiçbir zaman bitmiyor, bu bölgedeki ülkeler tarafından da biliniyor. ABD ve bazı Batı ülkeleri onları destekliyor.

        Her türlü yeni gerilim ve yeni çatışmanın etkileri hakkında konuştuk. Bir ülkenin savaşa girmesi bütün bölgeyi etkileyecektir. Biz buna karşıyız. Siyonist rejimin planlarını boşa çıkaracak her türlü plana kucak açarız. İran her zaman bölgenin güvenliğini korumaktan yanadır. ABD hiçbir zaman müzakerelerde sadık olmamıştır, ancak buna rağmen İran bütün diplomatik süreçlerden yanadır.

        Bölge ülkeleri arasında her türlü görüşmeden ve müzakereden yanayız ve bunlara da katılmak istiyoruz.

        Gazze, Suriye, Lübnan ve bölgemizdeki diğer konulara ilişkin de konuştuk. Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanmasını istiyoruz, siyonist rejimin son bulmasını istiyoruz. Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü istiyoruz. bu aynı zamanda bölgesel istikrara destek sağlayacaktır.

        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz Haberi Görüntüle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü Haberi Görüntüle
