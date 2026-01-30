İstanbul'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Arakçi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

İki bakan görüşme sonrasında ortak açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bölgesel sorunlara çözüm üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Komşumuz İran'ın huzuru bizim için de bölge de büyük önem taşımakta. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Protestolarda hayatını kaybeden İranlılar için çok üzgünüz. Hadiselerin yatışmış olması memnuniyet verici.

İran'a askeri müdahaleye karşıyız, askeri çözümün işe yaracağına inanmıyoruz. Bölge ülkeleri huzur istikrar ve barış istemekte. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. Bugün yaptığımız görüşmede Arakçi'ye bunları aktardım. Türkiye sorunların barışçıl çözümü için elinden geleni yapmaya hazır. İsrail'in istikrara zarar vermeye çalıştığını görmekteyiz.

REKLAM

Arakçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çok güzel ve verimli müzakereler gerçekleştirdiğimiz için teşekkür ederim. Hem ikili, hem bölgesel konular da görüş alışverişinde bulunduk. İran ve Türkiye hem zor hem kolay günlerde birbirlerinin yanında oldu. Ocak ayından yaşanan son terör olayları, İsrail tarafından yönetildi, Türk makamları her zaman yanımızda oldu. Bu anlamda İran hükümeti adına hem Türkiye Cumhurbaşkanı'na hem Türkiye Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki olaylar, ülkemiz dışındaki aktörlerin müdahalesiyle gerçekleşiyor. İsrail bölgedeki ülkeleri savaşa sürüklemek istiyor. Siyonist rejimin savaş çıkarma arzusu hiçbir zaman bitmiyor, bu bölgedeki ülkeler tarafından da biliniyor. ABD ve bazı Batı ülkeleri onları destekliyor. REKLAM Her türlü yeni gerilim ve yeni çatışmanın etkileri hakkında konuştuk. Bir ülkenin savaşa girmesi bütün bölgeyi etkileyecektir. Biz buna karşıyız. Siyonist rejimin planlarını boşa çıkaracak her türlü plana kucak açarız. İran her zaman bölgenin güvenliğini korumaktan yanadır. ABD hiçbir zaman müzakerelerde sadık olmamıştır, ancak buna rağmen İran bütün diplomatik süreçlerden yanadır.