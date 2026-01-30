Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Mutluyuz Mu? sinemada, İki Kişilik Oyun sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Mutluyuz Mu? sinemada, İki Kişilik Oyun sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta kültür sanat ajandası; vizyonda Mutluyuz Mu?, Kalpten Söylenen Bir Şarkı, Yardım Çağrısı ve Gizli Ajan gibi yapımlardan, sahnede İki Kişilik Oyun'a; BİFO konseri ve Shawn James performansından, Ludovic Bernhardt ile Çağrı Dizdar'ın sergilerine uzanan geniş seçkisiyle sanatseverlere dopdolu bir hafta vadediyor...

        Giriş: 30.01.2026 - 10:00 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:53
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor.

        İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu ve İlker Aksum’lu kadrosuyla öne çıkan Mutluyuz Mu?, boşanmış bir çiftin, kızlarının isteğiyle hala evliymiş gibi birlikte tatile çıkmak zorunda kalmasını konu alıyor.

        Korku gerilim filmi Yardım Çağrısı (Send Help) anlaşmazlık yaşamış iki meslektaşın, bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişiler olarak ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi verirken birbirilerine karşı giriştikleri güç savaşını anlatıyor.

        Kate Hudson ve Hugh Jackman’ın başrollerini paylaştığı Kalpten Söylenen Bir Şarkı (Song Sung Blue), gerçek bir hikâyeden uyarlanmış. Film, Neil Diamond’a adanmış neşeli bir grup kuran iki şanssız müzisyenin, aşkı bulmanın ve hayallerin peşinden gitmenin asla geç olmadığını keşfetmesini beyazperdeye taşıyor.

        REKLAM

        Gizli Ajan (Secret Agent), 1977 Brezilya diktatörlüğü atmosferinde, oğluna kavuşmak için Recife’ye giden rejim muhalifi Marcelo’nun hikâyesini odağına alıyor. Altın Küre’de En İyi Yabancı Dilde Film ile Wagner Moura’ya En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandıran, aynı zamanda Oscar ve BAFTA’da da çok sayıda adaylık elde eden film yılın güçlü yapımları arasında.

        İlk kez aynı sahnede buluşan iki usta oyuncu Mert Fırat ve Binnur Kaya, evlilik, sadakat, boşanma, toplumsal roller ve bireysel özgürlük üzerine keskin bir hicivle dolu, bol kahkahalı ‘İki Kişilik Oyun’ ile 1, 9, 10, 12 ve 27 Şubat’ta DasDas sahnesinde…

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 5 Şubat’ta, dünyaca ünlü şef Martijn Dendievel yönetiminde virtüöz piyanist Maria Meerovitch ve Avrupa’nın en yetenekli trompetçilerinden Omar Tomasoni ile Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda aynı sahneyi paylaşacak...

        Folk, blues, R&B, gospel, rock ve metal gibi farklı türleri harmanlayan ABD’li şarkıcı Shawn James, 6 Şubat’ta farklı tarzların, yoğun duyguların iç içe geçtiği bir konser deneyimi ile Zorlu PSM %100 Studio’da dinleyicilerle buluşuyor.

        Ludovic Bernhardt’ın Soytarı Şapkasında Dünya Haritası başlıklı kişisel sergisi 7 Şubat 2026’ya kadar Sanatorium’da görülebilir.

        Çağrı Dizdar’ın ikinci kişisel sergisi Araf, 8 Şubat 2026’ya kadar Yasemin Green küratörlüğünde Nelumbo Studios’ta ziyaret edilebilir.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.

