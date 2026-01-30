Mutluyuz Mu? sinemada, İki Kişilik Oyun sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor.

İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu ve İlker Aksum’lu kadrosuyla öne çıkan Mutluyuz Mu?, boşanmış bir çiftin, kızlarının isteğiyle hala evliymiş gibi birlikte tatile çıkmak zorunda kalmasını konu alıyor.

Korku gerilim filmi Yardım Çağrısı (Send Help) anlaşmazlık yaşamış iki meslektaşın, bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişiler olarak ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi verirken birbirilerine karşı giriştikleri güç savaşını anlatıyor.

Kate Hudson ve Hugh Jackman’ın başrollerini paylaştığı Kalpten Söylenen Bir Şarkı (Song Sung Blue), gerçek bir hikâyeden uyarlanmış. Film, Neil Diamond’a adanmış neşeli bir grup kuran iki şanssız müzisyenin, aşkı bulmanın ve hayallerin peşinden gitmenin asla geç olmadığını keşfetmesini beyazperdeye taşıyor.

Gizli Ajan (Secret Agent), 1977 Brezilya diktatörlüğü atmosferinde, oğluna kavuşmak için Recife’ye giden rejim muhalifi Marcelo’nun hikâyesini odağına alıyor. Altın Küre’de En İyi Yabancı Dilde Film ile Wagner Moura’ya En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandıran, aynı zamanda Oscar ve BAFTA’da da çok sayıda adaylık elde eden film yılın güçlü yapımları arasında.