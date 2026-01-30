Vincenzo Montella, Eminönü'nde balık ekmek yedi

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'da şehir turu yaptı. Montella, kentin tarihi ve turistik noktalarından biri olan Eminönü'ne gitti.

Bir arkadaşıyla balık - ekmek yerken görüntülenen Vincenzo Montella, samimi ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti. Montella’nın halk arasındaki görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı.

2021'de Adana Demirspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Montella, 2023'te Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra aynı yıl, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmaya başladı.