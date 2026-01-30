Habertürk
        Vincenzo Montella, Eminönü'nde balık ekmek yedi

        Vincenzo Montella, Eminönü'nde balık ekmek yedi

        A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eminönü'nde balık ekmek yerken görüntülendi

        Giriş: 30.01.2026 - 09:18 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:18
        Montella için halk günü
        İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'da şehir turu yaptı. Montella, kentin tarihi ve turistik noktalarından biri olan Eminönü'ne gitti.

        Bir arkadaşıyla balık - ekmek yerken görüntülenen Vincenzo Montella, samimi ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti. Montella’nın halk arasındaki görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı.

        2021'de Adana Demirspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Montella, 2023'te Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra aynı yıl, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmaya başladı.

        Kuyumcuda silahlı soygun: 100 gramlık külçeyi alıp böyle kaçtı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcuya giren şüpheli satın alma bahanesiyle elinde aldığı 100 gram altını silah çekip ateş ederek çalıp kaçtı. Polisin yakalanması için çalışmasını sürdürdüğü şüphelinin soygundan 15 dakika önce de gelip 1 kilogram altın istediği öğrenildi. (DHA)

