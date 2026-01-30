Habertürk
Habertürk
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı

        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı

        Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklar için risk taşıdığı belirlenen "Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık" ürününün satışının yasaklandığını ve piyasadan toplatılacağını duyurdu

        Giriş: 30.01.2026 - 08:01 Güncelleme: 30.01.2026 - 08:01
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Ticaret Bakanlığı "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) aracılığıyla yaptığı son duyuruda, sağlık riski taşıdığı tespit edilen yeni ürünleri kamuoyu ile paylaştı.

        Açıklamada, oyuncak–aksesuar grubunda yer alan bir peluş oyuncağın kullanımının güvenli olmadığı bildirildi.

        BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ

        Yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ürünün taşıdığı riskleri "Oyuncak Güvenliği Mekanik Ve Fiziksel Özellikler: Madde 5.1B Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar Ve Madde 5.8 Şekil Ve Boyut” Kalır" olarak belirtti.

        Bu kapsamda, riskli bulunan peluş oyuncağın piyasaya arzı yasaklanırken, satışta olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

        Mardin'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

        (DHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

