Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) aracılığıyla yaptığı son duyuruda, sağlık riski taşıdığı tespit edilen yeni ürünleri kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada, oyuncak–aksesuar grubunda yer alan bir peluş oyuncağın kullanımının güvenli olmadığı bildirildi.

BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ

Yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ürünün taşıdığı riskleri "Oyuncak Güvenliği Mekanik Ve Fiziksel Özellikler: Madde 5.1B Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar Ve Madde 5.8 Şekil Ve Boyut” Kalır" olarak belirtti.

Bu kapsamda, riskli bulunan peluş oyuncağın piyasaya arzı yasaklanırken, satışta olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsili