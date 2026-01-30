İşsizlik nasıl azaldı?
İşsizlik oranı aralık ayı itibarıyla 2005 yılından bu yana en düşük orana geriledi. Önceki yıla göre işsizlik oranındaki düşüşte işgücündeki azalma etkili oldu. Çalışma çağındaki nüfus aralık ayı itibarıyla son bir yılda 503 bin kişi artmasına karşın, işgücü 415 bin kişi azaldı. Geniş anlamda işsizlik oranı ise geçen yıla göre 4,5 puan arttı. Genç nüfusta 2021 yılında başlayan azalma 2025 yılında da devam etti. Beş yıldaki azalma 672 bin kişiye ulaştı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Türkiye İstatistik Kurumunun işgücü istatistiklerine göre, işsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin, geçen yılın aynı ayına göre 339 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise kasım ayına göre 0,8 puan, geçen yılın aynı ayına göre de 0,9 puan azalarak yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.
İşsizlik oranı 2005 yılından bu yana aralık ayı itibarıyla en düşük oranı oluşturuyor. Söz konusu 20 yıllık dönemde daha önce aralık ayında en düşük işsizlik oranı yüzde 8,3 ile 2011 yılında elde edildi. Bardağın dolu tarafından bakıldığında aralık aylarındaki işsizlik oranı 2019 yılından bu yana düşüş eğilimi içinde ve 2025 yılında bu eğilim hızlanarak devam etti.
Ancak, aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre işsiz sayısındaki 339 bin kişilik azalmanın işgücündeki azalmadan kaynaklandığı görülüyor. Geçen yıl aralık ayında 66 milyon 124 bin olan çalışma çağındaki nüfus 503 bin kişi artarak 66 milyon 627 bine yükselirken, işgücü 415 bin kişi azalarak 35 milyon 836 bin kişiden 35 milyon 421 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde istihdam ise 77 bin kişi azalarak 32 milyon 762 binden 32 milyon 685 bin kişiye geriledi.
Geçen yıl aralık ayında 30 milyon 287 bin kişi olan işgücüne dahil olmayanların sayısı bu yıl 919 bin kişi artarak 31 milyon 206 bin oldu. Genel olarak 2025 yılının başından beri geçen yılın aynı ayının altında seyreden işgücüne katılma oranı aralık ayında da bu eğilimini sürdürdü. Geçen yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak yüzde 53,2’ye geriledi. İstihdam oranı ise yüzde 49,5’ten yüzde 49,1’e düştü.
Özetlemek gerekirse, son bir yılda çalışma çağındaki nüfusumuz arttı ama hem artan nüfus kadar insan, hem de yaklaşık bir o kadar kişi çalışma hayatından çekildi. Çalışmak isteyenlerin sayısı azalınca işsizlik oranı da geriledi.
GENÇ NÜFUS DA İŞSİZLİK ORANI DA AZALIYOR
Çalışma çağındaki nüfusumuz her ne kadar şimdilik artmaya devam ediyorsa da 15-24 yaş arasındaki genç nüfus artışımız artmak bir yana azalıyor. 2021 yılında 12 milyon 117 bin kişi olan 15 – 24 yaş aralığındaki genç nüfus o tarihten beri hızla azalıyor. 2025 yılında bir önceki yıla göre 135 bin kişi azalarak 11 milyon 445 bin olan genç nüfus, 2012 yılındaki seviyenin altına gerilemiş bulunuyor.
2025 yılında genç nüfus 135 bin kişi azalırken, istihdam 104 bin kişi artarak 4 milyon 577 binden 4 milyon 681 bin kişiye yükseldi. İşsiz sayısı ise 104 bin kişi azalarak 873 binden 769 bine geriledi. Genç nüfusta işgücüne katılma oranı 0,50 puan, istihdam oranı da 1,40 puan arttı. Bu sayede işsizlik oranı 1,90 puan azalarak yüzde 16,0’dan yüzde 14,1’e geriledi.
GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 2025’TE ARTTI
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 28,1’den yüzde 28,6’ya yükseldi. Bu oran 2024 yılı aralık ayında yüzde 24,5 iken 2025 yılı haziran ayında yüzde 32,8’e kadar tırmandıktan sonra gerilemeye başladı.
Atıl işgücü geniş tanımlı işsizlik olarak da adlandırılıyor. DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK – AR) yaptığı hesaplamaya göre, dar tanımlı işsiz sayısındaki azalmaya karşılık geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 188 bin kişi artarak 11 milyon 404 binden 11 milyon 593 bin kişiye yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı haziran ayında 13 milyon 400 bin kişiyle en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra izleyen aylarda geriledi.