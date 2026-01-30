İşsizlik nasıl azaldı?

Türkiye İstatistik Kurumunun işgücü istatistiklerine göre, işsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin, geçen yılın aynı ayına göre 339 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise kasım ayına göre 0,8 puan, geçen yılın aynı ayına göre de 0,9 puan azalarak yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

İşsizlik oranı 2005 yılından bu yana aralık ayı itibarıyla en düşük oranı oluşturuyor. Söz konusu 20 yıllık dönemde daha önce aralık ayında en düşük işsizlik oranı yüzde 8,3 ile 2011 yılında elde edildi. Bardağın dolu tarafından bakıldığında aralık aylarındaki işsizlik oranı 2019 yılından bu yana düşüş eğilimi içinde ve 2025 yılında bu eğilim hızlanarak devam etti.

REKLAM

Ancak, aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre işsiz sayısındaki 339 bin kişilik azalmanın işgücündeki azalmadan kaynaklandığı görülüyor. Geçen yıl aralık ayında 66 milyon 124 bin olan çalışma çağındaki nüfus 503 bin kişi artarak 66 milyon 627 bine yükselirken, işgücü 415 bin kişi azalarak 35 milyon 836 bin kişiden 35 milyon 421 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde istihdam ise 77 bin kişi azalarak 32 milyon 762 binden 32 milyon 685 bin kişiye geriledi.

Geçen yıl aralık ayında 30 milyon 287 bin kişi olan işgücüne dahil olmayanların sayısı bu yıl 919 bin kişi artarak 31 milyon 206 bin oldu. Genel olarak 2025 yılının başından beri geçen yılın aynı ayının altında seyreden işgücüne katılma oranı aralık ayında da bu eğilimini sürdürdü. Geçen yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak yüzde 53,2’ye geriledi. İstihdam oranı ise yüzde 49,5’ten yüzde 49,1’e düştü. Özetlemek gerekirse, son bir yılda çalışma çağındaki nüfusumuz arttı ama hem artan nüfus kadar insan, hem de yaklaşık bir o kadar kişi çalışma hayatından çekildi. Çalışmak isteyenlerin sayısı azalınca işsizlik oranı da geriledi. GENÇ NÜFUS DA İŞSİZLİK ORANI DA AZALIYOR Çalışma çağındaki nüfusumuz her ne kadar şimdilik artmaya devam ediyorsa da 15-24 yaş arasındaki genç nüfus artışımız artmak bir yana azalıyor. 2021 yılında 12 milyon 117 bin kişi olan 15 – 24 yaş aralığındaki genç nüfus o tarihten beri hızla azalıyor. 2025 yılında bir önceki yıla göre 135 bin kişi azalarak 11 milyon 445 bin olan genç nüfus, 2012 yılındaki seviyenin altına gerilemiş bulunuyor.