        Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde vites artırdı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde vites artırdı!

        Fenerbahçe, orta sahaya yıldız takviyesi için N'Golo Kante transferinde vites artırdı. Sarı-lacivertliler, Al-Ittihad'a 5 milyon Euro'luk yeni teklif sunarken, Suudi ekibinin yanıtı bu akşam oynanacak maçın ardından netleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:19
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante için temaslarını hızlandırdı.

        Sarı-lacivertlilerin, Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız için yaptığı ilk girişimden sonuç alamamasının ardından yeni bir hamle yaptı.

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe futbol komitesi yetkilileri, Kante için Suudi Arabistan’da görüşmelerini sürdürüyor.

        Fenerbahçe, Al-Ittihad’a yaklaşık 5 milyon Euro’luk yeni bir teklif sundu.

        Al-Ittihad’ın bu teklife, bu akşam oynanacak maçın ardından cevap vermesi bekleniyor.

        SEZON PERFORMANSI

        Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 25 karşılaşmada görev alan N'Golo Kanté, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

