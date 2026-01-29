Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne, keşifte gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler | Son dakika haberleri

        Samsun'da eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne, keşifte gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

        Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, 25 Nisan'da meydana gelen heyelan faciasında Adem Kaya ve kızları Açelya Mina ve Alya Kaya yaşamlarını yitirmişti. Samsun 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne açılan davada alınan karar sonucu keşif yapıldı. Keşif sırasında anne Çiğdem Kaya, heyelan bölgesine bakarak gözyaşı döktü. Kaya "25 Nisan'da burada bir kıyamet koptu. Cehennem azabı gibiydi. O ateş benim kalbime girdi, sönmüyor. Hayatımı mahvettiler, ailem yok oldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:59 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde otomobil yıkarken oluşan heyecan sonucu kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Alya Kaya'nın (7) ölümü, eşi Çiğdem Kaya'nın (31) yaralanmasına ilişkin 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne açılan tazminat davası kapsamında keşif yapıldı. Heyelan bölgesine bakarak gözyaşı döken Çiğdem Kaya, "Hayatımı mahvettiler, ailem yok oldu. İhmal ve sorumsuzluk yüzünden ailemi kaybettim. Hakkımı kimseye helal etmiyorum" dedi.

        Olay, 25 Nisan 2025 akşamı Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama bölümünde meydana geldi. Adem Kaya, otomobilini yıkarken bitişikteki yamaçta heyelan oluştu. Adem Kaya, eşi Çiğdem Kaya, kızları Açelya Mina ve Ayla Kaya, kopan kaya ve toprak parçalarının altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kolunda, bacaklarında ve burnunda kırıklar olan Çiğdem Kaya'yı yaralı olarak kurtardı. Hastaneye sevk edilen Kaya, tedaviye alındı. 3 saat süren çalışmanın devamında Adem Kaya ile 2 kızının cansız bedenine ulaşıldı. Adem Kaya ile 2 kızı, Terme ilçesi Karacalı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        REKLAM

        2 SANIK HAKKINDA İDDİANAME

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Bu kapsamda akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli (81) ile mesul müdür K.Y. (62) gözaltına alındı. Şüphelilerden Gedikli tutuklandı, K.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İŞLETME VE KURUMLARA TAZMİNAT DAVASI

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. K.Y. ve Mehmet Zeki Gedikli hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

        Ceza davasının yanı sıra müşteki tarafınca, 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde işletme sahibi Mehmet Zeki Gedikli ve ana firmaya, 2’nci İdare Mahkemesi'nde ise Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Samsun İl Bölge Müdürlüğü'ne tazminat davası açıldı.

        KUSUR ORANLARI BELİRLENECEK

        Bugün Samsun 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne açılan davada alınan karar sonucu keşif yapıldı. Keşfe mahkeme heyeti, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, harita mühendisi ve 2 iş güvenliği alanında uzman bilirkişi katıldı. Keşif sırasında anne Çiğdem Kaya'nın heyelan bölgesine bakarak gözyaşı döktüğü görüldü. Keşif sonrası tüm kurumların kusur oranlarının tespit edileceği belirtildi.

        'İMAR ANLAMINDA SIKINTILARIN OLDUĞU SABİTTİR'

        Keşif sonrası konuşma yapan müşteki avukatı Kartal Akcan, "Burada meydana gelen ölümlü olayda, Samsun 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde açtığımız tazminat davasının keşfi vardı. Mahkeme heyeti, 2 iş güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi iştirak etti. Yerel akaryakıt istasyonu sahibi işletmeye ve ana firmaya açtık bu davayı. Mahkeme heyetine şunu belirttik; burası neredeyse yüzde 90 eğimli, bir binanın duvarı gibi çok dik. Maalesef kayaların yüksekliği 10 ila 15 metre. Buradaki en büyük eksiklik, 'palyeleme' denilen çalışma burada yapılmamış. Büyük kütlelerin düşme ihtimalinde, aşağıdaki canlıların veya binaların zarar görmesinin önüne geçilebilmek için 5 metre genişliğinde ve her 4-5 metrede bir basamak yapılır. Palyeleme olsaydı belki o aile şu an yaşıyor olacaktı. Burada bir alışveriş merkezi var. 2012 yılında sel hasarı oldu burada. İmar anlamında sıkıntıların olduğu sabittir. Akaryakıt istasyonunun ve ana firmanın kusuru olduğu gibi maalesef belediyelerin de kusuru olduğu kanaatindeyiz" dedi.

        'OLAYDAN SONRA İLK DEFA GELDİM'

        Anne Çiğdem Kaya ise "Olaydan sonra buraya ilk defa geldim. Burada durmak ve konuşmak benim için o kadar zor ki. 25 Nisan'da burada bir kıyamet koptu. Cehennem azabı gibiydi. O ateş benim kalbime girdi, sönmüyor. Hayatımı mahvettiler, ailem yok oldu. İhmal ve sorumsuzluk yüzünden ailemi kaybettim. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. 'Alışveriş merkezi kapatılacak' dediler, kapatılmadı. İnsanlar, orada hala alışveriş yapıyor. Benim burada 2 çocuğum öldü. Vicdanınız nasıl el veriyor? Bugün benim başıma gelen yarın sizin de başınıza gelebilir" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da altyapı isyanı: Esnaf göle dönen sokakta olta attı

        Adana'da yağmur sonrası göle dönen bir sokakta esnaflık yapan genç altyapı sorununa dikkat çekmek için su birikintisine olta attı. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı