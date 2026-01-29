Habertürk
        Yanlışlıkla sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı! Amazon AI dönüşümüyle 16 bin kişiyi işten çıkarıyor

        Yanlışlıkla sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı! Amazon AI dönüşümüyle 16 bin kişiyi işten çıkarıyor

        Amazon, pandemi sonrası hızla büyüyen kurumsal kadrosunu küçültme ve üretken yapay zekayı yoğunlaştırma stratejisi doğrultusunda son üç ayda ikinci büyük dalgada yaklaşık 16 bin beyaz yakalı pozisyonu ortadan kaldırıyor. Yanlışlıkla gönderilen iç e-posta sayesinde "Project Dawn" kod adlı plan erken deşifre olurken, şirket bürokrasiyi azaltma, sahiplenmeyi artırma ve AI odaklı verimliliğe geçişle Ekim'deki 14 binlik kesintiyi tamamlayarak toplamda 30 bine yakın istihdam kaybı yaşıyor; bu hamle finansal zorluktan değil, uzun vadeli rekabet gücünden kaynaklanıyor.

        Giriş: 29.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:05
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Teknoloji devleri, 2023-2026 yılları arasında pandemi döneminde şişen işgüçlerini disipline etme ve yapay zekanın yükselişine uyum sağlama amacıyla kapsamlı işten çıkarma dalgalarına girdi. Meta, Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketler on binlerce çalışanı etkileyen kesintiler yaparken, üretken yapay zeka araçlarının kurumsal süreçlerdeki rolü bu trendi daha da hızlandırdı. Amazon, CEO Andy Jassy'nin "dünyanın en büyük girişimi gibi çalışmalıyız" vizyonuyla maliyetleri düşürme ve bürokrasiyi kaldırma politikalarını sürdürüyor. Şirketin en son hamlesi, bir iç e-postanın yanlışlıkla gönderilmesiyle erken duyuruldu ve teknoloji sektöründeki işsizlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

        YANLIŞLIKLA GÖNDERİLEN E-POSTA ÇALIŞANLARDA PANİK YARATTI

        Amazon'un AWS biriminde Salı günü yerel saatle bazı personele gönderilen iç e-posta, planlanan işten çıkarmaları erken ifşa etti. Colleen Aubrey imzalı mesajda, ABD, Kanada ve Kosta Rika'daki etkilenen çalışanların zaten bilgilendirildiği ifade edilirken, toplantı daveti "Project Dawn" olarak kodlanmıştı. E-posta hızla iptal edilse de Slack kanallarında çalışanlar arasında büyük tedirginlik yarattı ve Reuters gibi uluslararası ajanslar tarafından görüntülendi.

        16 BİN KİŞİLİK İKİNCİ DALGA RESMEN DOĞRULANDI

        Çarşamba günü Amazon'un kıdemli başkan yardımcısı Beth Galetti'nin yayınladığı blog yazısında yaklaşık 16 bin kurumsal pozisyonun kaldırılacağı resmi olarak açıklandı. Bu kesinti, Ekim 2025'te duyurulan 14 binlik dalganın devamı niteliğinde olup toplamda 30 bine yakın istihdam kaybına işaret ediyor. Galetti, "Katmanları azaltma, sahiplenmeyi artırma ve bürokrasiyi kaldırma" hedeflerini vurgulayarak, ABD merkezli çalışanlara 90 gün boyunca iç pozisyon arama hakkı tanınacağını, başarısız olanlara kıdem tazminatı, iş bulma desteği ve sağlık sigortası devamı sağlanacağını belirtti.

        YAPAY ZEKA ODAKLI PERSONEL AZALTMA STRATEJİSİ

        Amazon, üretken yapay zekayı kurumsal iş süreçlerinde daha fazla kullanarak personel ihtiyacını düşürmeyi hedefliyor. CEO Andy Jassy, Haziran 2025'te yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda yapay zekanın şirketin kurumsal işgücünü önemli ölçüde küçülteceğini öngörmüştü. Pandemi döneminde ikiye katlanan çalışan sayısını normale döndürme çabası sürerken, şirket AI ve stratejik alanlarda yatırım ve işe alımlara devam edeceğini vurguluyor. Galetti, "Stratejik öncelikli alanlarda büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

        GÜÇLÜ FİNANSLAR VE PİYASA TEPKİSİ

        Karar mali sıkıntıdan değil, verimlilik ve rekabet gücünden kaynaklanıyor. Amazon'un son çeyrekte kârı yüzde 40 artarak yaklaşık 21 milyar dolara, geliri ise 180 milyar doların üzerine çıktı. Hisse senetleri duyuru öncesi hafif yükseliş gösterdi. Sektör genelinde işten çıkarmalar devam ediyor; UPS 30 bin, Pinterest ise iş gücünün yüzde 15'ine yakın kesinti planladığını açıkladı.

