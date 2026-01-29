Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar: Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor

ABD’de Temsilciler Meclisi’nin Demokrat ve Müslüman üyesi İlhan Omar, hakkında artan ölüm tehditleri konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ı sorumlu tuttu.

Somali kökenli Amerikalı siyasetçi Omar, ABD’nin Minneapolis kentinde bir toplantıda üzerine sıvı püskürtülerek saldırıya uğramasından bir gün sonra katıldığı basın toplantısında konuştu.

Omar, yedi yıl önce ilk kez Kongre'ye seçildiğinden beri ABD Başkanı Trump'ın kendisini hedef aldığını belirterek, "Ne zaman ABD Başkanı beni ve temsil ettiğim toplumu hedef alan nefret içerikli bir dil kullansa bana yönelik ölüm tehditlerinde de sıçrama yaşanıyor." dedi.

"KORKU VE YILDIRMA BANA İŞLEMEZ"

Saldırı sonrası topluluk içine çıkma konusunda endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Omar, "Korku ve yıldırma bana işlemez." diye konuştu.

REKLAM

Omar, kamu görevine seçildiğinden beri ABD Başkanı Trump’ın ve taraftarlarının kendisini yıldırmak için bu söylemi kullandıklarını savunarak, "Onlara mesajım: Yaptıklarınız şimdiye kadar işe yaramadı, gelecekte de yaramayacak şeklindedir." dedi.