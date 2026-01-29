Trump'ın Netanyahu'ya Suriye ile güvenlik anlaşması için bir ay süre verdiği iddiası

Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için ABD öncülüğünde geçen aylarda bazı müzakereler yürütülmüştü.
Yürütülen ilk müzakereler olumlu mesajlara rağmen, Tel Aviv yönetiminin Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılması ve işgali sürdürmekte diretmesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Aralık 2025 sonundaki görüşmesinin ardından 6 Ocak'ta Paris'te taraflar arasında görüşme gerçekleştirilmişti.
Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ile Suriye arasında gerilimin azaltılması ve ilişkilerin daha istikrarlı hale getirilmesi amacıyla ABD gözetiminde "ortak bir iletişim mekanizması" kurulduğu açıklanmıştı.