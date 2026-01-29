Trump'ın Netanyahu'ya Suriye ile güvenlik anlaşması için bir ay süre verdiği iddiası

Middle East Eye'ın (MEE) ismini paylaşmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD, Şam yönetimiyle anlaşmaya varması için Tel Aviv yönetimine yaptığı baskıyı artırdı.

ABD, İsrail ve Suriye'ye mart ayına kadar bir güvenlik anlaşmasına varmaları için baskı yaparken İsrail'in Şeyh (Hermon) Dağı'nı kırmızı çizgi olarak belirlemesi anlaşmanın önünde engel olmaya devam ediyor.

Kaynaklar, her iki tarafın da bu konuda taviz vermediğini, fakat bunun aşılması durumunda anlaşmanın "yakında" açıklanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan telefon görüşmesinde de bu konunun ele alındığı ileri sürülen haberde, bir kaynağın "Trump, Netanyahu'ya Şam ile güvenlik anlaşmasını sonuçlandırması için bir ay süre verdiğini Şara'ya söyledi" ifadelerine yer verildi ve Trump'ın Şara'ya tek Suriye görmek istediğini söylediği aktarıldı.

Habere göre, bir kaynak, görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini, Şeyh Dağı ile alakalı sorun dışında anlaşmanın sağlandığını kaydetti.