Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması: Galatasaray her zaman cesur oynar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi rakip gelirse gelsin cesur oynamaları gerektiğini söyledi.

Buruk, "Devler Ligi"nin 8. haftasında Etihad Stadı'nda İngiltere temsilcisi Manchester City'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İKİ DEVRE ARASINDAKİ OYUNUMUZDA BÜYÜK FARK VAR"

Ev sahibi ekibi galibiyeti ve lig etabını ilk 8 içinde bitirdiği için tebrik eden Buruk, müsabakayla ilgili, "İki devre arasındaki oyunumuzda büyük fark var. İlk yarı hem topu rakibe bıraktık hem de pozisyon verdik. İki tane gol yedik. İkinci yarı daha önde oynadık, baskılar yaptık, topa sahip olduk. İkinci yarı neredeyse yüzde 58-60'a yaklaşan topa sahip oranı, Manchester City deplasmanı için mutlu olduğumuz taraftı. Ancak daha çok pozisyon üretebilirsek... 2-0 sonrasında aldığımız riskler ve rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu. Genel olarak baktığımızda güzel bir maç oldu. İki takımın da oynadığı, futbolun güzel olduğu, saha içerisinde futbolun dışında hiçbir şey düşünmediği güzel bir gece oldu." diye konuştu.