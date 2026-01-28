Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray MAÇ SONUCU: Manchester City: 2 - Galatasaray: 0 (Cimbom, play-off biletini aldı!) - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Manchester City: 2 - Galatasaray: 0 (Cimbom, play-off biletini aldı!)

        UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Devler Ligi'nin 8 haftalık lig aşamasını 10 puanla ilk 24 içinde tamamlayan Galatasaray, son 16 turu için play-off biletini aldı. Temsilcimizin son 16 play-off turundaki muhtemel rakibi Juventus veya Atletico Madrid takımları oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.01.2026 - 21:51 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:03
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk 24 içinde tamamlayarak son 16 play-off turunda oynamaya hak kazandı.

        Maça hızlı başlayan Manchester City, 11. dakikada Erling Haaland ile maçta gol perdesini açtı. 29. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Doku'nun pasıyla buluşan müsait durumdaki Cherki, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. İngiliz ekibi ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda ise başka gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

        GALATASARAY İLK 24'TE TAMAMLADI, MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU!

        Bu sonucun ardından Devler Ligi'nin 8 haftalık lig aşamasını 10 puanla ilk 24 içinde tamamlayan Galatasaray, son 16 turu için play-off biletini aldı.

        Sarı-kırmızılılar, son 16 play-off turundaki muhtemel rakibi Juventus veya Atletico Madrid takımları oldu.

        LEMINA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Galatasaray'da Mario Lemina, cezalı duruma düştü.

        Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada sarı kart gördü.

        Lemina, bu sarı kartla cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

        SANE SAKATLANDI!

        Galatasaray'da Leroy Sane, ikinci yarıda sakatlandı. Alman yıldız, bir süre sekerek oyuna devam etti ancak daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

        Galatasaray'da sakatlanan Leroy Sane yerine 80. dakikada Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

        İLKAY'A KAPTANLIK JESTİ

        Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City karşısında kaptanlık pazubendini taktı.

        Manchester City formasını terlettiği 8 sezonda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, mücadeleye kaptan olarak çıktı.

        İlkay, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı göstermişti.

        TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

        Galatasaray taraftarı, Manchester City deplasmanında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak takımlarına destek oldu.

        Türkiye, Avrupa'nın farklı ülkeleri ve İngiltere'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı futbolsever, Etihad Stadı'nda kendileri için ayrılan yeri tamamen doldurdu.

        Gün boyunca şehirde renkli bir atmosfer oluşturan Türk taraftarlardan bazıları ev sahibi tribüne bilet alarak Galatasaray'ı destekledi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Ait-Nouri'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa müsait durumdaki Haaland'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

        11. dakikada Manchester City golü buldu. Doku'nun derinlemesine pasıyla savunmanın arkasına sarkarak ceza alanına giren Erling Haaland, topu kaleci Uğurcan'ın üzerinden filelerle buluşturdu: 1-0.

        24. dakikada ceza yayının hemen önünden O'Reilly'nin kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı.

        29. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Doku'nun pasıyla buluşan müsait durumdaki Cherki, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

        Manchester City, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

        İKİNCİ YARI BİRAZDAN...

