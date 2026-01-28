Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya ekibi FCSB ile karşılaşacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda FCSB ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.
Tedesco maç öncesinde, “Bize karşı oynayan rakipler yüksek motivasyonla oynuyorlar. İlk 24'ün içindeyiz. Motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz. Savaşçı bir takım. İyi taraftarları var. Durum bu. İyi bir maç oynamak için geldik.” ifadelerini kullandı.
JHON DURAN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'de Jhon Duran, Avrua Ligi için açıklanan kamp kadrosunda yer almadı. Tedesco, Duran'ın sakatlığı nedeniyle kadroda dahil edilmediğini söyledi.
Tedesco açıklamasında, "Duran antrenmanı tamamladı. Antrenmana katıldı ama antrenman bittikten sonra ağrı şikayeti oldu. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Takımla seyahat edemedi. Nasıl bir takımla çıkacağımızı değerlendireceğiz." dedi.
Tedesco maç öncesinde ayrıca, “6 hafta boyunca iki sol bekinizin sakat olması iyi bir durum değil. Mert ve Semedo'yla bu durumu telafi ettik. Yarın Milan Skriniar yok. Dolayısıyla değişiklik yapmak kolay değil. Kanat oyuncusunu değiştirebilirsiniz ancak stoper ikilisini kolay değiştiremezsiniz. Jayden kendisini gelip sol bek pozisyonunda oynayabileceğini söylemişti. Bütün oyuncular hocasına nasıl yardım edeceğini düşünüyor. ” ifadelerini kullandı.