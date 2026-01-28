Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!

Tedesco maç öncesinde ayrıca, “6 hafta boyunca iki sol bekinizin sakat olması iyi bir durum değil. Mert ve Semedo'yla bu durumu telafi ettik. Yarın Milan Skriniar yok. Dolayısıyla değişiklik yapmak kolay değil. Kanat oyuncusunu değiştirebilirsiniz ancak stoper ikilisini kolay değiştiremezsiniz. Jayden kendisini gelip sol bek pozisyonunda oynayabileceğini söylemişti. Bütün oyuncular hocasına nasıl yardım edeceğini düşünüyor. ” ifadelerini kullandı.