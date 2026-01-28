Antalya'da acı olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi.

Korkuteli ilçesinde motosiklet tamiri işi yapan Habip Topçu (50), sabah erken saatlerde parça almak için otomobiliyle kent merkezindeki sanayi sitesine geldi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞ ŞÜPHELENDİ

DHA'daki habere göre buradaki bir iş yerinden koli içerisindeki parçaları alan Topçu, aracına yerleştirip sürücü koltuğuna oturdu. Topçu'nun aracından sürekli gaza basma sesi gelince çevredekiler şüphelendi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Aracın yanına gelen bu kişiler, hareketsiz haldeki Topçu’ya seslendi, cevap alamayınca da önce cama vurdu, ardından da kapıyı açtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

"NE OLUR KALK AŞKIM"

Topçu'nun ölüm haberini alan yakınları da olay yerine geldi. Özge Çevik Topçu, eşini görünce gözyaşı döküp 'Ne oldu' diye etraftakilere sormaya başladı. Daha sonra aracın şoför kısmındaki camına vuran Topçu, "Ben sana doktora git dedim. Ne olur kalk aşkım. Şaka yapıyorsun" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.