        Antalya haberleri: "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!

        Antalya'da, 50 yaşındaki eşi Habip Topçu'nun otomobilinde ölü bulunduğu haberini alıp gelen Özge Çevik Topçu, aracın camına vurarak 'Ne olur kalk aşkım' diyerek gözyaşı döktü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Topçu'nun bir süredir yakınlarına ağrısı olduğunu söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:34 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:34
        Antalya'da acı olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi.

        Korkuteli ilçesinde motosiklet tamiri işi yapan Habip Topçu (50), sabah erken saatlerde parça almak için otomobiliyle kent merkezindeki sanayi sitesine geldi.

        ÇEVREDEKİ VATANDAŞ ŞÜPHELENDİ

        DHA'daki habere göre buradaki bir iş yerinden koli içerisindeki parçaları alan Topçu, aracına yerleştirip sürücü koltuğuna oturdu. Topçu'nun aracından sürekli gaza basma sesi gelince çevredekiler şüphelendi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Aracın yanına gelen bu kişiler, hareketsiz haldeki Topçu’ya seslendi, cevap alamayınca da önce cama vurdu, ardından da kapıyı açtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        "NE OLUR KALK AŞKIM"

        Topçu'nun ölüm haberini alan yakınları da olay yerine geldi. Özge Çevik Topçu, eşini görünce gözyaşı döküp 'Ne oldu' diye etraftakilere sormaya başladı. Daha sonra aracın şoför kısmındaki camına vuran Topçu, "Ben sana doktora git dedim. Ne olur kalk aşkım. Şaka yapıyorsun" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.

        Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı kadın, başını aracın camına koyarak gözyaşı döktü.

        KALP KRİZİ RİSKİ ÖNE ÇIKTI

        Polisin incelemesinin ardından Topçu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Topçu'nun bir süredir yakınlarına ağrısı olduğunu söylediği öğrenildi.

