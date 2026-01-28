Habertürk
        Bursa haberleri: 3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler

        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!

        Bursa'da, çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı'yı bıçakla, 3 yaşındaki Muhammet Ali'yi ise boğarak öldüren 41 yaşındaki Murat Kılıç, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilirken duruşmaya, mahkeme başkanının sözleri damga vurdu. İşte o duruşma...

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:38
        Bursa'da yürek yakan olay, 29 Mayıs 2024’te Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Geçimini evlerde boyacılık yaparak sağlayan Murat Kılıç (41), kızları Zeynep (11) ve Aslı Kılıç'ı (6) bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı (3) da boğarak öldürdü.

        Muhammet Ali, 3 yaşındaydı.
        Muhammet Ali, 3 yaşındaydı.

        KATİL BABA POLİSE TESLİM OLDU

        DHA'daki habere göre Kılıç, olayın ardından polis merkezine gidip suçunu itiraf etti. Adrese giden ekipler, 3 çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Çocukların cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Anne Gülay (solda) ve kızları Aslı ile Zeynep (sağda).
        Anne Gülay (solda) ve kızları Aslı ile Zeynep (sağda).

        ÇOCUKLARDA 20 BIÇAK YARASI TESPİT EDİLDİ

        Otopside, Murat Kılıç'ın kızlarının vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası tespit edildi. Çocukların cenazeleri, babadan ayrı olan anneleri Gülay Kılıç'ın yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

        Murat Kılıç'ın cezai ehliyeti tam çıktı.
        Murat Kılıç'ın cezai ehliyeti tam çıktı.

        TUTUKSUZ YARGILANMAYI TALEP ETTİ

        Murat Kılıç ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Can güvenliği açısından Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik koğuşta kalan Kılıç'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifadede, olay günü babasının evinde kaldığını belirterek, "Sabah işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinden hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim.

        Kafam attı, işe gitmemeye karar verdim. Olay yerine gittim. Çok fazla hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne olduğunu yengem beni telefon ile aradığında fark ettim. Bir anda üzerime baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Bu sırada yaralandığımı düşündüm. Ne yaptığımı o anda anladım. Evde üzerimi değiştirip dışarı çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim" dediği öğrenildi.

        CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

        Çocuklarını evde öldürdüğü yerleri yazdığı notlarının yanı sıra çocuklarının yanına bıraktığı, “Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira atarak psikolojimi bozdular” yazılı notu da yer alan Kılıç’ın, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından düzenlenen raporda akıl hastalığının bulunmadığı ve bu fiillere karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Kılıç'ın, ‘Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Kılıç, duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        SON SAVUNMASINI YAPTI

        Savunmasında, ayrı yaşadığı eşinin kendisine tuzak kurduğunu iddia eden Murat Kılıç ise şunları söyledi:

        “Gülay, iftiralarla çocuklarımı sahipsiz bıraktı. Beni hapse attırdı. İstemediği çocuklarının babasını hapse attırdı. Ablasıyla birlikte beni tuzağa düşürdü. Cinnet hali geçirdim ben artık. Bana, ‘Çocukları al’ dedi. Ben de Erzurum’dan getirdim. Kendisi çocukları bana verdi. Köye çocukları götürdü, ablasıyla beraber beni pusuya düşürdü. Bir dava açmış, tehdit davası. Ortada tehdit de yok. Buna halam ve sülalem şahit. Beni evinde çay içerken uğurladılar, gittikten sonra jandarmaya ifade vermişler. Ben sadece karakolda ‘Çocukları senden alırım, bir daha göremezsin’ ifadesini gördüm. Bana mahkeme kağıdı gelmedi. Benim psikolojim altüst oldu. Çocuklarıma mı yanayım, kendime mi?”

        "İNTİHAR ETMEK İSTEDİM"

        Öldürdüğü çocuklarını çok sevdiğini ve olay günü intihar girişiminde bulunduğunu belirten Kılıç, “Normalde ben çocuklarıma zarar verecek bir insan değilim. Çocuklarımın altını değiştiren bir insanım. Annem, babam şahit. Ömrümde çocuklarıma şiddet uygulayan bir insan değilim. Ben de ölmek istedim çocuklarımla. Bu dünyadan kopmak istedim. Ben çocuklarımla beraber intihar etmek istedim. Astım kendimi, yarım saat sonra tekrar uyandım. Bir daha astım. Allah almayınca almıyor. Yarım saat sonra gözlerimi açtım. Sonra damarlarımı kestim. Baktım olmuyor, karakola teslim oldum” ifadelerini kullandı.

        MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

        Mahkeme başkanı sanığın bu cümlelerinin ardından, “Yani bıçağı kendine batıramadın mı? Peki çocuklarını niye öldürdün o zaman? Sen kendini asmak istiyorsan as. İntihar etmek istiyorsan et. Çocuklarını niye öldürdün” diye sorarak tepki gösterdi.

        Çocuklarından 1 yıl ayrı kaldığını ifade eden Murat Kılıç, “Yeni kavuşmuşum, bu sefer de 6.5 yıl hapis verdiler. Ben artık bıktım. Baktım 6.5 yıl hapis. Benim kundaktaki bebeğim sahipsiz kaldı. Yaşlı anam mı baksın, okula babam mı götürsün? Baktım olacağı yok, Nilüfer’deki evime götürdüm. Karakoldan çağırdılar. Gittim, eski eşim çocukları geri istemiş. Çocukların velayeti onda. Götürsem ne olacak? Götüreceğim, Bursa’ya döneceğim. Tekrar arayacak, çocukları almam için” diye konuştu.

        3 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Murat Kılıç’ı, ‘Altsoyu kasten öldürme’, ‘Çocuğu kasten öldürme’ ve ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

