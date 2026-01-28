Bursa'da yürek yakan olay, 29 Mayıs 2024’te Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Geçimini evlerde boyacılık yaparak sağlayan Murat Kılıç (41), kızları Zeynep (11) ve Aslı Kılıç'ı (6) bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı (3) da boğarak öldürdü.

Muhammet Ali, 3 yaşındaydı.

DHA'daki habere göre Kılıç, olayın ardından polis merkezine gidip suçunu itiraf etti. Adrese giden ekipler, 3 çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Çocukların cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Anne Gülay (solda) ve kızları Aslı ile Zeynep (sağda).

Otopside, Murat Kılıç'ın kızlarının vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası tespit edildi. Çocukların cenazeleri, babadan ayrı olan anneleri Gülay Kılıç'ın yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

Murat Kılıç'ın cezai ehliyeti tam çıktı.

Murat Kılıç ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Can güvenliği açısından Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik koğuşta kalan Kılıç'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifadede, olay günü babasının evinde kaldığını belirterek, "Sabah işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinden hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim.

Kafam attı, işe gitmemeye karar verdim. Olay yerine gittim. Çok fazla hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne olduğunu yengem beni telefon ile aradığında fark ettim. Bir anda üzerime baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Bu sırada yaralandığımı düşündüm. Ne yaptığımı o anda anladım. Evde üzerimi değiştirip dışarı çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim" dediği öğrenildi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Çocuklarını evde öldürdüğü yerleri yazdığı notlarının yanı sıra çocuklarının yanına bıraktığı, “Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira atarak psikolojimi bozdular” yazılı notu da yer alan Kılıç’ın, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından düzenlenen raporda akıl hastalığının bulunmadığı ve bu fiillere karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Kılıç'ın, ‘Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Kılıç, duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.