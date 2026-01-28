Habertürk
        Ons altın, Fed öncesi rekor tazeledi! İşte 28 Ocak 2026 Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve gümüş fiyatları

        Ons altın, Fed öncesi rekor tazeledi

        Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken altının onsu 5 bin 262 dolara çıkarak rekor tazeledi. Altının gramı ise güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 340 liradan işlem görüyor. Altındaki bu yükseliş gümüş tarafına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2,3 primle 114,7 dolarda seyrediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:08
        Ons altın rekor tazeledi
        Altın, süregelen jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın para politikası kararları öncesinde yükselişini sürdürdü.

        Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 7 bin 230 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla yüzde 1,6 artışla 7 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.

        Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 470 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 660 liradan satılıyor.

        Jeopolitik ve siyasi belirsizliklere karşın teknoloji sektörüne yönelik gelişmeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

        Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildiren analistler, bu bağlamda piyasalarda oynaklıkların artabileceğini söyledi.

        Jeopolitik tarafta, ABD'nin İran'a olası müdahalesine ilişkin endişeler ile ülkede hükümetin yeniden kapanma riskinin gündemde olduğu dönemde, yatırımcılar fırsat gördükleri alanları değerlendiriyor. ABD'nin farklı coğrafyalardaki jeopolitik gerilimlere dahil olabileceğine ilişkin endişeler, dolar endeksi, tahvil piyasası ve altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

        ALTININ ONS FİYATI REKOR TAZELEDİ

        Dolar endeksi dün 95,5'e inerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, doların çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, "harika" durumda olduğunu ifade etti.

        Dolar endeksindeki geri çekilme altının alternatif maliyetini azaltarak, güvenli liman talebinin devam ettiği bu süreçte güçlü bir yükseliş nedeni daha oluşturdu.

        Dün, altının onsu tarihi zirvesini 5 bin 182 dolara çıkarırken, yeni işlem gününde bu seviyeyi 5 bin 262 dolara yükseltti. Altının ons fiyatı, şu sıralarda, yüzde 1,6 artışla 5 bin 258 dolarda alıcı buluyor.

        Altındaki bu yükseliş gümüş tarafına da yansırken, gümüşün ons fiyatı yüzde 2,3 primle 114,7 dolarda seyrediyor.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

