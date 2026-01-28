İLKAY VE SANE İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı forma giyecek.

Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı mücadele edecek.

İlkay, Manchester City ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı gösterdi.

Sane ise ikişer Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı. Alman futbolcu, Manchester City formasıyla 135 resmi müsabakaya çıkıp 39 kez fileleri havalandırdı.