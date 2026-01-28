Okan Buruk: Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. City'nin çok güçlü bir takım olduğunu ancak birlikte hareket ettikleri takdirde sahadan istedikleri sonucu alabileceklerini belirten Buruk, "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz. İyi bir takım olursak bu meydan okumayı yapabiliriz. Beraber hareket etmek çok önemli" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki 8. ve son maçında Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Etihad Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
Rakiplerinin gücünün farkın olduklarını belirten Buruk, birlikte hareket etmeleri halinde kazanabileceklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, ilk 16'ya girerek play-off'a seri başı olarak katılmak istediklerini dile getirdi.
İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:
"KAZANIP İLK 16'YA GİRMEK İSTİYORUZ"
"İki takımın da hedefleri var. Biz kendi hedeflerimizi düşüneceğiz. Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çok güzel bir stat, İlkay Gündoğan da uzun yıllar burada oynadı. Hep kazanmaya, başarıya odaklı bir takımla mücadele edeceğiz. Son bir ay City için iyi geçmedi ama Wolverhampton galibiyeti onlar için moral olacaktır."
"KADRO OLARAK TOPARLANDIK"
"Belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de kadro olarak toparlandık. Yunus Akgün hastalığı nedeniyle idmana çıkmadı. Ufak tefek ağrıları vardı. Barış Alper Yılmaz'ı idmanda kullandık. Lucas Torreira sakatlık geçirmişti, idmanda bir bölümde yer aldı. Wilfired Singo'yu kadroya aldık."
"ARTIK DAHA DİKKATLİ VE TECRÜBELİYİZ"
"Eintracht Frankfurt maçı şanssız bir maçtı, 4 golü biz hazırladık! İlk yarıda çok üstün oynadık, bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Son maçlarda konsantrasyonumuz daha yüksek, böyle de olmak zorunda. Artık daha dikkatli ve daha tecrübeliyiz."
"BERABER SAVUNMA YAPMALIYIZ"
"City'ye karşı katı savunma değil ama beraber savunma yapmalıyız. Galatasaray her zaman topu rakibe vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu deneyeceğiz. İyi bir takım olursak bu meydan okumayı yapabiliriz. Beraber hareket etmek çok önemli. Özellikle rakibimizin son 1 ayda kaybettiği maçlara bakınca beraber hareket eden ve City'nin yaptığı hataları iyi değerlendiren takımlar başarıya ulaştı. Manchester City savunma anlamında çok zorlanıyor, bunu gördük."
"BAŞA BAŞ OYNAYACAK GÜÇTEYİZ"
"Bu seviyede takımlar arasında fark görmüyorum. Takımların dönemsel formu çok önemli. Biz de bunu yaşadık, City de yaşıyor. Rakip seçmek gibi bir durum yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, başa baş oynayacak güçteyiz. Herkes çok iyi olduğu için ilk 24'ün içerisinde olacak."
İLKAY GÜNDOĞAN: BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR MAÇ
Okan Buruk'la birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan ise eski takımına karşı duygusal bir maça çıkacağını söyledi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'yı yakından tanıdığını aktaran İlkay, "Benim için özel, duygusal ve biraz da tuhaf olacağını düşündüğüm bir maç. Eski takım arkadaşıma karşı oynayacağım. Beraber çok anı topladığımız, çok samimi olduğumuz bir teknik direktör var. Bu kadar sene ve başarıdan sonra bu statta oynamak benim için çok özel olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım iyi bir performans ve skorla İstanbul'a döneriz." diye konuştu.
"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ, İYİ HAZIRLANDIK"
Guardiola'nın büyük bir teknik direktör olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Pep ile alakalı çok şey söylemeye gerek yok. Herkes onun nasıl bir teknik adam olduğunu biliyor. Onu çok iyi tanıyorum, taktiklerini de biraz bilirim. Bireysel kalitesi çok yüksek olan bir futbol takımı var. Pep, her detayı çok önemser, her zaman oyunun kontrolünü ister. Bizi zor bir karşılaşma bekleyecek. Şampiyonlar Ligi seviyesinde her maç zordur. Manchester City'ye karşı bu statta kazanmak çok zor ama kendimize güveniyoruz. İyi de hazırlandık." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'IN YERİ KALBİMDE BAMBAŞKA BİR YERDE"
İlkay, sarı-kırmızılı kulübün kalbinde farklı bir yerde olduğunu dile gererek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Galatasaray'ın yeri kalbimde bambaşka bir yerde. Çocukluğumdan beri Galatasaray'ı takip ediyordum. Hatta hocam Okan Buruk'u hayranlıkla izliyordum. Galatasaray'a olan sevgim başbaşka. Burada oynadığım için çok gururluyum. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City gibi bir takıma karşı oynamak gurur verici. Galatasaray'da seve seve futbol oynuyorum. İnşallah yarın çok güzel mücadele edeceğiz. Kulübümüz, taraftarımız ve camiamız için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuzun nereye kadar gideceğini bilmiyorum ama her maça kazanmak için çıkacağız."
"BEN HALA MANCHESTER CITY TARAFTARIYIM"
İlkay Gündoğan, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışında Manchester City'ye inandığını söyledi.
Kaptanlığını yaptığı "Maviler"i hala takip ettiğini aktaran İlkay, "Ben hala bu futbol kulübünün, takımın ve teknik direktörün bir taraftarıyım. Mümkün olduğunca çok maçlarını izlemeye çalışıyorum. Yani onlarla oynamıyor olsak bile, bu benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Burada kalbime çok yakın insanlar hala var, bu yüzden onlara açıkçası en iyisinden başka bir şey dilemiyorum. Ayrıca Arsenal'i geçebileceklerine hala inanıyorum. Geçtiğimiz hafta sonu puan farkını kapatmayı başardılar ve hepimiz biliyoruz ki Manchester City takımı bir kez ivme yakaladığında, uzun bir yenilmezlik serisine girebilecek güçte. Onlara inanıyorum. Teknik ekibe, hocaya ve takıma inanıyorum ve daha önce de söylediğim gibi, onlar için en iyisini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İlkay Gündoğan, eski takım arkadaşı Erling Haaland ile ilgili soruyu, "Onu asla küçümsememek lazım. Onun dünyanın en iyi santrforlarından biri olmasının altında yatan bir sebep var. O bir gol makinesi. Gol atmak için her türlü yeteneğe sahip. Bir sezonda istediği kadar gol atabilir. Onu 90 dakika boyunca kontrol etmek neredeyse imkansız. Bizim için yarın takım olarak savunmamız ve onun şans bulacağı pozisyonlara girmesini engellememiz gerek." şeklinde cevapladı.