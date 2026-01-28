Aziz İhsan Aktaş davası 2'nci gününde devam edecek

Trump'ın günde 2 aspirin alışkanlığı...Sosyal medyada hızla yayılan "kalp krizi geçiriyorsanız bu hareket hayat kurtarır" videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ancak Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bu tür taktiklerin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını vu... Daha Fazla Göster

Trump'ın günde 2 aspirin alışkanlığı...Sosyal medyada hızla yayılan "kalp krizi geçiriyorsanız bu hareket hayat kurtarır" videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ancak Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bu tür taktiklerin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını vurguladı. Okuyan, kalp krizinde doğru müdahale yöntemlerini, risk faktörlerini, kadınlarda artan kalp krizi vakalarını ve Covid-19 ile zayıflama iğnelerinin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. Daha Az Göster