Aziz İhsan Aktaş davası 2'nci gününde devam edecek
Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam ediliyor
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 2'nci gününde devam edilecek.
İHA'nın haberine göre liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılanmasına başlandı.
İlk duruşmaya 2'nci gününde devam edilecek. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan 1 Nolu duruşma salonunda görülen duruşmada bugün sanık savunmalarının alınması bekleniyor.
Fotoğraflar: AA