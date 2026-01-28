Habertürk
        Aziz İhsan Aktaş davası 2'nci gününde devam edecek | Son dakika haberleri

        Aziz İhsan Aktaş davası 2'nci gününde devam edecek

        Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam ediliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:27 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:43
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 2'nci gününde devam edilecek.

        İHA'nın haberine göre liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılanmasına başlandı.

        İlk duruşmaya 2'nci gününde devam edilecek. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan 1 Nolu duruşma salonunda görülen duruşmada bugün sanık savunmalarının alınması bekleniyor.

        Fotoğraflar: AA

