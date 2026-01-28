Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'ye Kante müjdesi! - Son dakika FB transfer haberi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye Kante müjdesi!

        Fenerbahçe'de N'Golo Kante ateşi yeniden yandı... Fransız yıldız, Al-Ittihad'ın sözleşme uzatma teklifini reddederken, sarı-lacivertliler Suudi Arabistan ekibine yeni bir teklif sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 10:22 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde müjdeli haber geldi.

        2

        Fransız futbolcu, kulübü Al-Ittihad'ın sözleşme uzatma teklifini reddederken, sarı-lacivertlilere bir adım daha yaklaştı.

        3

        Kante ile daha önce anlaşan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli orta saha için Al-Ittihad'a yeni bir teklif sunarken, transfer içni bastırdığı belirtildi.

        4

        Fransa basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Kante ile sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamayan Suudi Arabistan kulübü de yıldız orta sahanın takımdan ayrılmasına izin verdi.

        5

        Haberde, Fenerbahçe ve Al-Ittihad'ın ileri düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiği, 35 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde Türkiye'ye gitmeye yakın olduğu belirtildi.

        6

        BU SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

        Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 25 maça çıkan Kante, 2197 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

        7

        Kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...