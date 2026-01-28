Fenerbahçe'ye Kante müjdesi!
Fenerbahçe'de N'Golo Kante ateşi yeniden yandı... Fransız yıldız, Al-Ittihad'ın sözleşme uzatma teklifini reddederken, sarı-lacivertliler Suudi Arabistan ekibine yeni bir teklif sundu.
Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde müjdeli haber geldi.
Fransız futbolcu, kulübü Al-Ittihad'ın sözleşme uzatma teklifini reddederken, sarı-lacivertlilere bir adım daha yaklaştı.
Kante ile daha önce anlaşan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli orta saha için Al-Ittihad'a yeni bir teklif sunarken, transfer içni bastırdığı belirtildi.
Fransa basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Kante ile sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamayan Suudi Arabistan kulübü de yıldız orta sahanın takımdan ayrılmasına izin verdi.
Haberde, Fenerbahçe ve Al-Ittihad'ın ileri düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiği, 35 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde Türkiye'ye gitmeye yakın olduğu belirtildi.
BU SEZON 25 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 25 maça çıkan Kante, 2197 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.