        Mersin haberleri: Havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kuyumcu dükkanına girip silah zoruyla 100 gram altın alan şüpheli, havaya ateş açarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:15
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Mersin'de olay, saat 10.30 sıralarında Tarsus ilçesi Bankalar Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

        ALTINI ÇALDI HAVAYA ATEŞ AÇTI

        Bir kuyumcu dükkanına giden kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayla iş yeri sahibi Reşat Gözen’i tehdit ederek 100 gram altını alıp, havaya ateş açarak kaçtı.

        POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        "MÜŞTERİ GİBİ GELDİ"

        AA'daki habere göre işletme sahibi Reşat Gözen, gazetecilere, zanlının altına bakarken bir anda silahını çalışanına doğrulttuğunu söyledi.

        İş yeri çalışanı Halim Kaya da "Şahıs müşteri gibi gelip 'Altın alacağım' dedi. 100 gram altın isteyip resim çekeceğini söyledi. Altını eline aldıktan sonra silahını çekip havaya sıka sıka kaçtı" dedi.

        Rojin Kabaiş'in, sanal medya hesabı için ebeveynlere tavsiyeler verdiği görüntüsü ortaya çıktı

        Van'da 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21), üniversiteye gitmeden önce sanal medya hesabı için ebeveynlere yönelik çektiği video ortaya çıktı.  (DHA)

        #Mersin
        #Son dakika haberler
