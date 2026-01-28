Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kuyumcu dükkanına girip silah zoruyla 100 gram altın alan şüpheli, havaya ateş açarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı
Mersin'de olay, saat 10.30 sıralarında Tarsus ilçesi Bankalar Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.
ALTINI ÇALDI HAVAYA ATEŞ AÇTI
Bir kuyumcu dükkanına giden kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayla iş yeri sahibi Reşat Gözen’i tehdit ederek 100 gram altını alıp, havaya ateş açarak kaçtı.
POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"MÜŞTERİ GİBİ GELDİ"
AA'daki habere göre işletme sahibi Reşat Gözen, gazetecilere, zanlının altına bakarken bir anda silahını çalışanına doğrulttuğunu söyledi.
İş yeri çalışanı Halim Kaya da "Şahıs müşteri gibi gelip 'Altın alacağım' dedi. 100 gram altın isteyip resim çekeceğini söyledi. Altını eline aldıktan sonra silahını çekip havaya sıka sıka kaçtı" dedi.