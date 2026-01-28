Hisse piyasasına 2-3 milyar dolar girdi
Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 19,3 değer kazanırken özellikle son 2 haftalık performansı göz doldurdu. Borsada yerli yatırımcılar da ciddi alım yaparken yabancı yatırımcıların uzun süre sonra 2 ile 3 milyar dolar arasında alım yapmaları borsaya olan ilgiyi artırdı. Yabancı alımlarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı New York ve Londra'da yapılan yatırım bankaları toplantılarının ardından gelmesi dikkat çekti. Yatırım bankalarından New York'taki Bank of America toplantısına 350'den fazla fon yöneticisinin katıldığı ve alımların bu toplantının ardından başladığı ifade ediliyor.
Borsa İstanbul yılbaşından bu yana coşkulu bir seyir izliyor. Endeks yeni yılda yüzde 19,3 değer kazanırken yerli yatırımcıların yanı sıra uzun bir süredir beklenen yabancı yatırımcıların alımları da dikkat çekiyor. Nitekim Borsa İstanbul'daki yabancı payı yüzde 35.7'den yüzde 37.5'e çıktı. Uzmanlar yabancı fonların 12 Ocak'tan sonra 3 milyar dolara yakın hisse aldığını hesaplıyor.
Peki neden 12 Ocak? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu tarihlerde Londra ve New York'ta düzenlenen yatırımcı toplantılarında çoğunluğunu dev fonların oluşturduğu yabancı fon ve yatırımcılara Türkiye ekonomisini ve beklentileri anlattı. O toplantılardan birisi çok önemliydi. 12 Ocak'ta Bank Of America'nın New York'ta düzenlediği toplantıya tam 350 dev fon katıldı. İşte borsanın yolculuğu da bu toplantı sonrası başladı
SADECE BLACK ROCK DEĞİL LAZARD DAHİL BİR KAÇ BÜYÜK VAR
12 Ocak toplantısının ardından borsa yükselişe hız verdi. 12 Ocak'ta 12 bin 295 olan endeks rakamı 13 bin 500'e yaklaştı. Bu sırada ünlü ABD'li fon Black Rock da rotayı Borsa İstanbul'a kırdığını açıkladı. Edindiğimiz bilgilere göre sadece Black Rock değil, Borsa İstanbul'a daha önce de yatırım yapan başta Lazard olmak üzere büyük fonlarından bir çoğu Borsa İstanbul'da hisse almaya başladı. Bu sürecin de önemli bir olumsuz gelişme olmaz ise devam etmesi bekleniyor.
GEÇEN YIL DA ALMIŞLARDI SONRA SATTILAR
Borsada alım yapan ve yükselişte önemli rol oynayan bu fonlar aslında uzun vadeli yatırım stratejisi güden dünyanın önemli yatırım fonları. Ancak bu dev bankalar Türkiye'de farklı bir strateji izliyor. Türkiye'yi enflasyon ve faizin düşüş sürecinde olması nedeniyle sürekli takibinde tutan fonlar Türkiye'nin enflasyon ile mücadele programının başladığı 2023 Mayıs ayında yaklaşık 2,5 milyar dolar ve geçen yıl 19 Mart öncesi de yaklaşık 2 milyar dolarlık alım yapmıştı. Sonrasında ise yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon sonrası bu hisseleri satıp çıktılar. Uzmanlar önemli bir siyasi risk olmaz ise bu kez fonların alımlarının uzun süreli olabileceğini söylüyor.