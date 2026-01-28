Hisse piyasasına 2-3 milyar dolar girdi

Borsa İstanbul yılbaşından bu yana coşkulu bir seyir izliyor. Endeks yeni yılda yüzde 19,3 değer kazanırken yerli yatırımcıların yanı sıra uzun bir süredir beklenen yabancı yatırımcıların alımları da dikkat çekiyor. Nitekim Borsa İstanbul'daki yabancı payı yüzde 35.7'den yüzde 37.5'e çıktı. Uzmanlar yabancı fonların 12 Ocak'tan sonra 3 milyar dolara yakın hisse aldığını hesaplıyor.

Peki neden 12 Ocak? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu tarihlerde Londra ve New York'ta düzenlenen yatırımcı toplantılarında çoğunluğunu dev fonların oluşturduğu yabancı fon ve yatırımcılara Türkiye ekonomisini ve beklentileri anlattı. O toplantılardan birisi çok önemliydi. 12 Ocak'ta Bank Of America'nın New York'ta düzenlediği toplantıya tam 350 dev fon katıldı. İşte borsanın yolculuğu da bu toplantı sonrası başladı.

SADECE BLACK ROCK DEĞİL LAZARD DAHİL BİR KAÇ BÜYÜK VAR

12 Ocak toplantısının ardından borsa yükselişe hız verdi. 12 Ocak'ta 12 bin 295 olan endeks rakamı 13 bin 500'e yaklaştı. Bu sırada ünlü ABD'li fon Black Rock da rotayı Borsa İstanbul'a kırdığını açıkladı. Edindiğimiz bilgilere göre sadece Black Rock değil, Borsa İstanbul'a daha önce de yatırım yapan başta Lazard olmak üzere büyük fonlarından bir çoğu Borsa İstanbul'da hisse almaya başladı. Bu sürecin de önemli bir olumsuz gelişme olmaz ise devam etmesi bekleniyor.