Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

Fed geçen yılın son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine gitmişti.

FOMC tarafından yapılan açıklamaya göre karar 2'ye karşı 10 oyla alındı. 2 üye 25 baz puanlık faiz indirimine gidilmesi yönünde oy kullandı.

