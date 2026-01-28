Fed faiz kararını açıkladı
Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı
ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.
Fed geçen yılın son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine gitmişti.
FOMC tarafından yapılan açıklamaya göre karar 2'ye karşı 10 oyla alındı. 2 üye 25 baz puanlık faiz indirimine gidilmesi yönünde oy kullandı.
