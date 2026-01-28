Habertürk
Habertürk
        Fed faiz kararını açıkladı

        Fed faiz kararını açıkladı

        Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı

        Giriş: 28.01.2026 - 22:00 Güncelleme: 28.01.2026 - 22:06
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

        Fed geçen yılın son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine gitmişti.

        FOMC tarafından yapılan açıklamaya göre karar 2'ye karşı 10 oyla alındı. 2 üye 25 baz puanlık faiz indirimine gidilmesi yönünde oy kullandı.

