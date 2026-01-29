Habertürk
        Elon Musk'ı düşündürecek tablo: Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı - Otomobil Haberleri

        Elon Musk'ı düşündürecek tablo: Tesla'nın teslimat sayısı düştü, kârı yüzde 61 azaldı

        Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 61 azalış kaydetti. Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 5,5 azalırken, teslim ettiği araç sayısı yüzde 15,6 düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 07:33 Güncelleme: 29.01.2026 - 07:33
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2025'in ekim-aralık dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 3 azalarak 24,9 milyar dolara geriledi.

        Tesla, 2024'ün aynı dönemde 25,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Şirketin geliri 2025 yılı genelinde de yıllık bazda yüzde 3 azalışla 94,8 milyar dolara indi.

        Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 61 azalışla 840 milyon dolara düştü.

        Tesla'nın net karı, 2024'ün son çeyreğinde 2,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Şirketin net karı 2025 yılı genelinde ise yüzde 46 azalarak 3,8 milyar dolara geriledi.

        Tesla'nın 2024'ün dördüncü çeyreğinde 60 sent olan hisse başına karı da 2025'in aynı döneminde 24 sente indi.

        Tesla'nın geliri ve karı geçen yılın son çeyreğinde yaşanan düşüşe karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        TESLİMAT SAYISINDA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

        Tesla, 2025'in dördüncü çeyreğinde küresel çapta 434 bin 358 otomobilin üretimini yaparken, 418 bin 227 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

        Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 5,5 azalırken, teslim ettiği araç sayısı yüzde 15,6 düştü.

        Tesla'nın 2025 genelinde araç üretim sayısı 1 milyon 654 bin 667'ye ulaşırken, teslimat sayısı 1 milyon 636 bin 129 olarak kaydedildi.

        Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl temiz enerji ve ulaşım ile otonom robotları destekleyecek altyapıya daha fazla yatırım yapılacağı belirtildi.

        Ayrıca açıklamada, Tesla'nın 16 Ocak'ta yapay zeka şirketi xAI hisseleri almak için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığı bildirildi.

