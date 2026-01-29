Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?

Ücret gelirleri, vergisi işverence kesildikten sonra işçiye ödenir. İşçi kavramının içine bir işverene bağlı çalışan mavi ve beyaz yakalı tüm çalışanlar girer. Ücretin vergisi, ücret işçinin cebine girmeden işverence kesilip vergi dairesine yatırıldığı için genellikle işçinin ayrıca vergi ile uğraşması gerekmez. Ancak, bazı durumlarda beyanname doldurulması gerekiyor. Beyanname doldurmayanlar cezai durumla karşı karşıya kalırlar. Geçen yıl elde ettiği ücret geliri dolayısıyla beyanname yükümlülüğü doğanlar mart ayında beyanname doldurmak zorundalar.

2025 yılında elde edilen ücret gelirleri için bu yıl beyanname vermesi gereken mavi ve beyaz yakalı işçiler şöyle:

– Tek işverenden aldığı vergiye tabi ücret geliri 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar

– Birden fazla işverenden vergiye tabi ücret geliri elde edenlerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 330 bin TL’yi aşanlar

– Birden fazla işverenden vergiye tabi ücret geliri elde edenlerden, birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar

– Ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alanlar (İstisna kapsamında olanlar hariç)

– İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri – Ücretinden vergi kesintisi yapılmamış kişiler 2025 yılında tek işverene bağlı olarak çalışan ve ücretinden aylık vergi kesintisi yapılanlar, toplam ücretleri 4 milyon 300 bin lira ve altında kalırsa bu yıl beyanname vermeyecekler. Elde ettikleri kira veya faiz geliri gibi diğer kazançları için beyanname vermek zorunda kalsalar bile ücret gelirlerini beyannameye dahil etmeyecekler. REKLAM 2025 YILINDA İŞ DEĞİŞTİRENLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA KALABİLİR Aynı yıl içinde iş değiştiren kişiler “birden fazla işverenden ücret geliri elde etmiş” sayılır. Buna göre, 2025 yılında iş değiştiren veya aynı işverene bağlı olsa bile aynı grup içinde şirket adı değişenlerin de beyanname vermesi gerekebiliyor. Aynı anda birden fazla işverene bağlı olarak çalışanlar da bu grupta değerlendirilir. Peki bu kişiler arasında bu yıl kimler beyanname vermek zorunda? 2025 yılında iş değiştiren, grup içinde şirket adı değişen veya aynı anda birden fazla işverene bağlı çalışanlar, ikinci ve sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 330 bin lirayı aşmışsa beyanname verecekler. Birinci işverenin kim olacağını çalışanlar serbestçe seçebiliyor.

Bunu bir örnekle anlatalım: 2025 yılında A işvereninden toplam 230 bin TL, B işvereninden 400 bin TL, C işvereninden 180 bin TL ücret alan bir işçi B işverenini birinci işveren kabul eder. Diğer iki işverenden aldığı ücret 330 bin TL sınırını aştığı için mart ayında 810 bin TL ücret üzerinden beyanname verecek. REKLAM Bir başka örnek daha verelim: 2025 yılında A işverenden 3.500.000 TL, B işverenden 200.000 TL, C işverenden 120.000 TL ücret alan işçi A işvereni birinci işveren kabul eder. B ve C işverenden aldığı ücret toplamı 330 bin TL limitini aşmadığı için beyanname vermeyecek. Birden fazla işverenden aldığı ücretlerin toplamı 4 milyon 300 bin lirayı aşanlar da beyanname verecekler. Örneğin 2025 yılında A işvereninden 4.000.000 TL, B işverenden 80.000 TL, C işvereninden 240.000 TL ücret alan bir kişinin toplam ücreti 4 milyon 320 bin liraya ulaştığı için beyanname verecek. İLAVE VERGİ DE ÇIKABİLİR VERGİ İADESİ DE GELEBİLİR Beyanname dolduran mavi ve beyaz yakalı işçilerden kimisi ilave vergi ödemek zorunda kalırken, geçen yıl yaptığı bazı harcamalarını gider olarak gösterenler ise vergi iadesi alabilirler.