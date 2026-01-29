Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.534,51 %0,95
        DOLAR 43,4249 %0,04
        EURO 52,1113 %0,37
        GRAM ALTIN 7.760,22 %3,42
        FAİZ 34,13 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 165,77 %2,03
        BITCOIN 88.168,00 %-1,24
        GBP/TRY 60,0676 %0,18
        EUR/USD 1,1975 %0,18
        BRENT 69,39 %1,45
        ÇEYREK ALTIN 12.687,96 %3,42
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşsizlikte tarihi dip - İş-Yaşam Haberleri

        İşsizlikte tarihi dip

        Aralık ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puan düşerek yüzde 7.7'ye geriledi. Böylece mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı veri setinin başlangıç tarihi olan Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyesine indi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 10:20 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşsizlikte tarihi dip
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜİK aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı aralıkta bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu.

        İşsizlik oranı da 0.8 puanlık yükselişle yüzde 7.7'ye geriledi. Böylece mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı veri setinin başlangıç tarihi olan Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

        Detaylar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de caddede kalaşnikoflu saldırı kamerada; 'İşi dayı lakaplı kişiden aldım'

        Kağıthane'de cadde üzerine gelen Mekin H. (18), yolda yürüyen Sedat İ.'ye (39) kalaşnikofla silahlı saldırı düzenledi. Olayda omzundan yaralanan Sedat İ., yaşanan boğuşmada Mekin H.'nin elinden kalaşnikofu alarak karşı ateş açtı. Araca binerek kaçan Mekin H., ters yönden girdiği tünel içerisinde baş...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı