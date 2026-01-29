İşsizlikte tarihi dip

TÜİK aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı aralıkta bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı da 0.8 puanlık yükselişle yüzde 7.7'ye geriledi. Böylece mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı veri setinin başlangıç tarihi olan Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

