Altın, yatırımcıların jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman arayışına yönelmesiyle rekora doymuyor. Ons altın saat 08.15 itibarıyla 5 bin 546 doları görerek rekor tazeledi.

CUMHURİYET ALTIN 50 BİNİ GEÇTİ

Aynı dakikalarda gram altın 7 bin 766 liradan, çeyrek altın 12 bin 694 liradan, Cumhuriyet altını ise 50 bin 630 liradan satılıyor. Altın fiyatları, 2025’te kaydedilen yüzde 64’lük artışın ardından bu yıl yüzde 27’den fazla yükseldi.

BİR REKOR DA GÜMÜŞTEN GELDİ

Değerli metallerde yükseliş altınla sınırlı kalmadı. Gümüş fiyatları da altına kıyasla daha ucuz alternatif arayan yatırımcı talebi ve arz sıkıntılarıyla destek bularak 117,87 dolara yükseldi.

HSBC VE OCBC'DEN ALTIN TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Bankalar altındaki bu yükselişle birlikte beklentilerini yukarı revize etmeye devam ediyor. HSBC Securities (USA) Inc., geçen hafta yayımladığı "Altın Görünümü" raporunda ons altının 2026 yılının ilk yarısında 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörürken 2027 yılı için de daha önce 3.950 dolar olan tahminini 4 bin 625 dolara çıkardı.

Singapur merkezli OCBC (Oversea-Chinese Banking Corp.) bankası, ise daha önce 4.800 dolar olarak açıkladığı yılsonu ons altın tahminini 5.600 dolar seviyesine yükseltti.