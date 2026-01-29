Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç gece! Son dakika: Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti! Cesetleri yeğeni buldu | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti! Cesetleri yeğeni buldu

        İstanbul Beyoğlu'nun Sütlüce Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen sebepten çıkan tartışmada, 52 yaşındaki baba Tamer Kaya, birkaç gün önce yanına gelen 33 yaşındaki oğlu Uğur Kaya'yı göğsünden vurarak öldürdü, ardından da intihar etti. Baba Kaya'nın 1, oğul Kaya'nın 10 suç kaydının olduğu öğrenilirken, oğulun psikolojik sorunları olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:32 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlu Uğur Kaya'yı (33) silahla göğsünden vurarak öldüren Tamer Kaya (52), ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

        Olaydan 1 saat önce ablasını arayarak oğlunu ve kendisini öldüreceğini söylediği öğrenilen Tamer Kaya'nın yeğeni Meral P., annesinin uyarısıyla evi kontrol edince cesetleri buldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, annesiyle yaşayan Uğur Kaya'nın birkaç gün önce Erzincan'dan babasının yanına geldiği ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 18.15 sıralarında Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erzincan'da annesi Zübeyde M. (49) ile birlikte yaşayan Uğur Kaya, birkaç gün önce babası Tamer Kaya'nın yanına geldi. Birlikte yaşamaya başlayan baba ve oğul arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada baba Tamer Kaya, silahla oğlu Uğur Kaya'yı göğsünden vurdu. Tamer Kaya aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

        REKLAM

        EVİ KONTROL EDİNCE CESETLERİ BULDU

        Olayın ardından Tamer Kaya'ya ulaşamayan ablası Süreyya K. (56), kızı Meral P.'ye (37) dayısının evini kontrol etmesini söyledi. Meral P.'nin camdan içeriye soktuğu kişi, evde iki kişinin hareketsiz olduğunu ve kanlar içerisinde yattığını gördü.

        Bunun üzerine Meral P., durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdiğinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÖNCE OĞLUNU SONRA KENDİNİ VURDU

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, önce Uğur Kaya'nın göğsünden 2 el ateş edilerek vurulduğu ardından da Tamer Kaya'nın başına tek el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca Uğur Kaya'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydının olduğu belirlendi. Evde de psikiyatri ilaçları bulundu.

        Uğur Kaya'nın poliste 10, babası Tamer Kaya'nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

        'ANNEMİ ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ'

        Diğer yandan Tamer Kaya'nın yeğeni Meral P.'nin poliste verdiği ifadede olayın yaşandığı binada yaşadığını belirterek, kuzeni Uğur Kaya'nın Erzincan'da annesiyle yaşadığını, dayısının annesine ara sıra hem kendini hem de oğlunu öldüreceğini söylediği öğrenildi.

        Dayısının bu sözlerini ciddiye almadığını ifade eden Meral P., olaydan bir saat önce Tamer Kaya'nın annesi Süreyya K.'yı aradığını ve intihar edeceğini söylediğini, bunun üzerine annesinin kendisine evi kontrol etmesini istediğini söylediğini belirtti. Dayısının yaşadığı eve gelen Meral P., kapının arkadan kilitli olduğunu fark ettiğini, camdan bir kişiyi içeriye soktuğunda ise olayı öğrendiğini söyledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bozcaada'ya bugün yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi

        Bozcaada'ya bugün yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı