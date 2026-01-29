Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tren garında kelepçe! Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı! | Son dakika haberleri

        Tren garında kelepçe! Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!

        Konya'da dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Kentte avukat Sefa S. ve arkadaşı Müfit İ., YHT Garı'nda valize 2 parça halinde gizlenmiş 1 kilo esrarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:32 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da, avukat Sefa S. ve nargile tütünü satan arkadaşı Müfit İ., YHT Garı’nda valize 2 parça halinde gizlenmiş 1 kilo esrarla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Sefa S.’nin İstanbul’dan kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        VALİZDE BULUNDULAR

        Ekipler, Konya Barosu’na kayıtlı avukat Sefa S. ile nargile tütünü satan arkadaşı Müfit İ.’yi, YHT Garı'nda yakaladı. Yapılan aramada Sefa S.'ye ait valize 2 parça halinde gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Gözaltına alınan 2 şüpheliden Sefa S., ilk ifadesinde uyuşturucuyu arkadaşıyla ortak aldıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        FETÖ'DEN YARGILANDIĞI BELİRLENDİ

        Öte yandan Sefa S.'nin, daha önce Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ üyeliğinden yargılanıp, ceza aldığı ve cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sibirya kazı görüntülendi

        Rizede, adını yaşam alanı Sibiryanın steplerinden alan, nesli uluslararası ölçekte koruma altında bulunan Sibirya kazı görüntülendi. (AA) 

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma