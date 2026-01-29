Galatasaray, play-off biletini aldı: UEFA ülke puanı güncellendi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester City'ye 2-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, yoluna son 16 play-off turunda devam edecek. Temsilcimizin play-off biletini almasının ardında UEFA ülke puanı da güncellendi. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’inci ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester City’ye 2-0 yenildi. Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puanla 20’nci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselen sarı-kırmızılı ekip, Juventus veya Atletico Madrid ile eşleşecek.
Temsilcimizin play-off biletini almasının ardından Türkiye'nin ülke puanı da değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere - 110.908
2. İtalya - 95.196
3. İspanya - 89.328
4. Almanya - 86.402
5. Fransa - 77.891
6. Portekiz - 67.366
6. Hollanda - 66.429
8. Belçika - 59.900
9. TÜRKİYE - 48.625