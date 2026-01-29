Galatasaray, play-off biletini aldı: UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’inci ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester City’ye 2-0 yenildi. Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puanla 20’nci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselen sarı-kırmızılı ekip, Juventus veya Atletico Madrid ile eşleşecek.