        Galatasaray, play-off biletini aldı: UEFA ülke puanı güncellendi - Futbol Haberleri

        Galatasaray, play-off biletini aldı: UEFA ülke puanı güncellendi

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester City'ye 2-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, yoluna son 16 play-off turunda devam edecek. Temsilcimizin play-off biletini almasının ardında UEFA ülke puanı da güncellendi. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne?

        Giriş: 29.01.2026 - 10:45 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:45
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’inci ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester City’ye 2-0 yenildi. Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puanla 20’nci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselen sarı-kırmızılı ekip, Juventus veya Atletico Madrid ile eşleşecek.

        2

        Temsilcimizin play-off biletini almasının ardından Türkiye'nin ülke puanı da değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        3

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        4

        1. İngiltere - 110.908

        5

        2. İtalya - 95.196

        6

        3. İspanya - 89.328

        7

        4. Almanya - 86.402

        8

        5. Fransa - 77.891

        9

        6. Portekiz - 67.366

        10

        6. Hollanda - 66.429

        11

        8. Belçika - 59.900

        12

        9. TÜRKİYE - 48.625

        13

        10. Çekya - 46.325

