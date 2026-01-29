Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Böyle koca olmaz olsun! 2 el ateş etti... Can çekiştiğini görünce 1 kez daha vurdu! | Son dakika haberleri

        Böyle koca olmaz olsun! 2 el ateş etti... Can çekiştiğini görünce 1 kez daha vurdu!

        İzmir'de omurilik kanseri olan eşini tabancayla vurarak öldüren Rüstem Teker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın eşine yıllardır fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, olay günü alkol aldıktan sonra yatan İzadiye Teker'e 2 el ateş ettiği, olayın devamında İzadiye Teker'i can çekişir vaziyette gördükten sonra 1 kez daha ateş ettiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanser hastası eşini öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'de omurilik kanseri olan eşi İzadiye Teker'e (69) 2 el ateş edip, can çekiştiğini gördükten sonra da 1 el daha ateş ederek öldüren Rüstem Teker (71), hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        SİLAHLA VURDU

        DHA'nın haberine göre olay; 15 Ekim 2025'te saat 20.30 sıralarında İzmir'de meydana geldi. Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında tabancayla vurdu.

        KENDİNİ İHBAR ETTİ

        Rüstem Teker, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşini silahla vurduğunu söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekipler, yaptığı kontrolde İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Rüstem Teker'i gözaltına aldı.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rüstem Teker, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İzadiye Teker ise Bornova Taşköprü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğancay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede; İzadiye Teker'in 7 yıldır omurilik kanseri tedavisi gördüğü ve olay günü kızıyla birlikte tedavisi için İzmir Şehir Hastanesi'ne gittikleri belirtildi. Öğle saatlerinde Teker'in eve geldiği ve Rüstem Teker ile aralarında "kapının iç kısmına ayakkabılarıyla basma" nedeniyle tartışma çıktığı ifade edildi.

        CAN ÇEKİŞİR HALDE GÖRÜNCE 1 EL DAHA ATEŞ ETTİ

        Rüstem Teker'in saat 16.30 sıralarında alkol almaya başladığı, saat 18.00 sıralarında İzadiye Teker'i yatak odasında yatarken gördükten sonra elbise dolabının içerisinde mermi takılı vaziyette olan ruhsatsız tabancayı aldığı iddianamede yer aldı. Sanığın, yatan ancak uyanık olan İzadiye Teker'in başına nişan alıp 2 el ateş ettiği, olayın devamında İzadiye Teker'i can çekişir vaziyette gördükten sonra başına 1 kez daha ateş ettiği iddianameye girdi. Rüstem Teker'in daha sonra 112'yi arayarak kendisini ihbar ettiği belirtildi.

        AYAKKABILARINI MERDİVENDE ÇIKARMADIĞI İÇİN TARTIŞMA ÇIKMIŞ

        İddianamede; sanığın ifadelerine de yer verildi. Sanığın olay günü evi temizlediğini, İzadiye Teker'in eve geldikten sonra ayakkabılarını merdivende çıkarmamasından dolayı tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

        TABANCAYI KENDİ BAŞINA DA DAYAMIŞ

        Tartışmanın ardından sanığın yaşananlardan dolayı moralinin bozulduğunu ve alkol aldığı, devamında yatak odasına gidip, tabancayla eşine ateş ettiğini söylediği iddianamede yer aldı. Sanığın ifadesinde; tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çektiği ancak silahın patlamadığını, can çekişen eşine bir el daha ateş ettiğini söylediği aktarıldı.

        FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULAMIŞ

        Sanığın cinayeti, eşinin kendisinin yaptığı işlere saygı duymaması nedeniyle işlediğini söylediği de iddianamede yer aldı. İddianamede, çiftin çocukları olan A.T.'nin ifadeleri de yer buldu. A.T., babasının yıllardır annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını söylediği, 6 yıl önce de başka bir kadından babalarının bir çocuğu olduğunu öğrendikleri iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Teker hakkında "Eşi kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Samatya Sahil'de erkek cesedi bulundu

        Fatih Samatya Sahili'nde kıyıda çıplak erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 gün önce yakınlarının kayıp ilanında bulunduğu Levent Dağlaroğlu'na ait olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı