11:55

“HASTANE SATIŞINDAN RIZA AKPOLAT’IN BİLGİSİ VARDI”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Önder Gedik, Beltaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mayıs 2024’te atanana kadar Beşiktaş Belediyesi’nde CHP Meclis Üyesi olarak görev yaptığını belirtti. "Hastanenin satışından maddi menfaat temin etmem mümkün değildir" diyen Gedik, “Usulsüzlük iddialarını reddediyorum. Satış işlemi Beltaş’ın borçlarının ödenmesi için yapılmıştır. Ozan İş, bana hastanenin satışının yapılması gerektiğini söyledi ve bu satıştan Rıza Akpolat’ın bilgisinin olduğunu tarafıma bizzat bildirdi.” dedi.

“AKPOLAT SATIŞTAN SONRA MECLİS ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ”

Ozan İş ile arasında geçen konuşmanın ardından Rıza Akpolat’ı teyit etmek için aradığını belirten Önder Gedik, “Akpolat bana söz konusu satıştan bilgisinin olduğunu, satış işlemi tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi. Sonrasında kendisi meclis üyelerine bilgi verilmişti. Ozan İş ve Mustafa Mutlu satış işlemlerini yönetmiştir. Satış ihale yoluyla gerçekleşmiştir.” dedi. İhale sürecini takip etmediğini söyleyen Gedik, satış günü Aziz İhsan Aktaş ile tanıştığını belirterek, “Satıştan elde edilen 70 milyon, Beşiktaş Belediyesi maaş ödemesinde kullanılmak üzere gönderildi. 400 milyon ise Beltaş’ın borcu için belediyeye aktarılmıştır.” ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI ÇELİŞKİYİ SORDU: HANGİ İFADENİZ GEÇERLİ?

Mahkeme başkanı Oğuzhan Gül, tutuklu sanık Önder Gedik’e soruşturma aşamasında verdiği ilk ifadede Rıza Akpolat’ın satıştan bilgisi olmadığını söylediğini belirtti. Ancak ikinci ifadesinde “Rıza Akpolat’ın bilgisi vardı” dediğini hatırlattı, “Hangi ifadeniz geçerli” diye sordu. Gedik, Akpolat’ın bildiğine dair beyanının geçerli olduğunu söyledi.

“BASKI OLMADI”

Rıza Akpolat’ın avukatı, Önder Gedik’e soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadede herhangi bir baskısı ve tehdidin olup olmadığı soruldu. Gedik, “Hayır bir baskı olmadı.” Cevabını verdi.