        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse | Son dakika haberleri

        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse

        Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasının duruşmasının 3.celsesi başladı. Duruşmada sanık savunmaları alınıyor. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 29.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:14
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasının üçüncü günü başladı.

        Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

        “HASTANE SATIŞINDAN RIZA AKPOLAT’IN BİLGİSİ VARDI”

        Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Önder Gedik, Beltaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mayıs 2024’te atanana kadar Beşiktaş Belediyesi’nde CHP Meclis Üyesi olarak görev yaptığını belirtti. "Hastanenin satışından maddi menfaat temin etmem mümkün değildir" diyen Gedik, “Usulsüzlük iddialarını reddediyorum. Satış işlemi Beltaş’ın borçlarının ödenmesi için yapılmıştır. Ozan İş, bana hastanenin satışının yapılması gerektiğini söyledi ve bu satıştan Rıza Akpolat’ın bilgisinin olduğunu tarafıma bizzat bildirdi.” dedi.

        “AKPOLAT SATIŞTAN SONRA MECLİS ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ”

        Ozan İş ile arasında geçen konuşmanın ardından Rıza Akpolat’ı teyit etmek için aradığını belirten Önder Gedik, “Akpolat bana söz konusu satıştan bilgisinin olduğunu, satış işlemi tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi. Sonrasında kendisi meclis üyelerine bilgi verilmişti. Ozan İş ve Mustafa Mutlu satış işlemlerini yönetmiştir. Satış ihale yoluyla gerçekleşmiştir.” dedi. İhale sürecini takip etmediğini söyleyen Gedik, satış günü Aziz İhsan Aktaş ile tanıştığını belirterek, “Satıştan elde edilen 70 milyon, Beşiktaş Belediyesi maaş ödemesinde kullanılmak üzere gönderildi. 400 milyon ise Beltaş’ın borcu için belediyeye aktarılmıştır.” ifadelerini kullandı.

        MAHKEME BAŞKANI ÇELİŞKİYİ SORDU: HANGİ İFADENİZ GEÇERLİ?

        Mahkeme başkanı Oğuzhan Gül, tutuklu sanık Önder Gedik’e soruşturma aşamasında verdiği ilk ifadede Rıza Akpolat’ın satıştan bilgisi olmadığını söylediğini belirtti. Ancak ikinci ifadesinde “Rıza Akpolat’ın bilgisi vardı” dediğini hatırlattı, “Hangi ifadeniz geçerli” diye sordu. Gedik, Akpolat’ın bildiğine dair beyanının geçerli olduğunu söyledi.

        “BASKI OLMADI”

        Rıza Akpolat’ın avukatı, Önder Gedik’e soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadede herhangi bir baskısı ve tehdidin olup olmadığı soruldu. Gedik, “Hayır bir baskı olmadı.” Cevabını verdi.

        “SAĞLIKLI BİR YARGILAMA YAPMAK İSTİYORUZ”

        Mahkeme heyeti alınacak önlemler için toplantı yaptığı için duruşma geç başladı. Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül savunmalara başlamadan önce kısa bir açıklama yapmak istediğini söyledi.

        Başkan Gül, “Biz yargılamayı sağlıklı ve düzgün bir şekilde yapmak istiyoruz. Duruşma disiplinin bozulması en çok da sanıkları etkiliyor. Biz titiz çalışan bir heyetiz, bilirsiniz anlamışsınızdır zaten. Sakin ve sessiz bir ortamda bizim sanıkları can kulağıyla dinlememiz gerekiyor. Ben savunmaları alırken notlar alıyorum, arkadaşlarım da dahil. Burada hareketlilik olunca bizim de dikkatimiz dağlıyor, sanıkların da dikkati dağılıyor. Ses ve görüntü kaydı suç. Defalarca söyledik. Bu arada izleyicilerin yüzde 98’i iyi niyetli bunun farkındayız, dünkü karardan vazgeçmemizin nedeni de bu. Duruşma salonunda çok fazla hareketlilik olmasın, sanıkların ve heyetin dikkati dağılıyor. Dikkat edelim lütfen.” dedi.

