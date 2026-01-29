Altında kâr realizasyonu Türkiye'deki net alımları yavaşlattı
Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2025'te Türkiye'de yatırım amaçlı külçe altın ve altın para alımları bir önceki yıla göre yüzde 27 gerileyerek 112.2 tondan 71.1 tona geriledi. 2023'teki 150.1 tonluk zirveye göre ise düşüş yüzde 53 oldu. Türkiye'de geçen yıl yatırım değeri olarak da bir düşüş kaydedildiğine dikkat çeken Dünya Altın Konseyi "Yüksek fiyatların dönemsel kâr realizasyonlarını tetiklemesi bu düşüşte etkili oldu" değerlendirmesinde bulundu. Bunun yanında TCMB 2025'te en yüksek altın alımı yapan 5 merkez bankası arasında yer aldı
Dünya Altın Konseyi 2025 yılı Altın Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 5.002 tona çıktı ve rekor kırdı. Yayımlanan verilere göre geçen yıl altın fiyatları 53 kez rekor kırdı.
Söz konusu rekor merkez bankalarının yaptığı alımlardaki düşüşe rağmen geldi. Merkez bankalarının net altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 21 düşerek 863 tona düştü. Böylece merkez bankası alımları 3 yılın ardından ilk kez 200 tonun altına geriledi. Bunun yanında merkez bankaları 16 yıl üst üste net alım tarafında yer aldı.
Geçen yıl en fazla net altın alımı yapan merkez bankası 102 ton ile Polonya oldu. Bunu, 57 ton ile Kazakistan Merkez Bankası ve 43 ton ile Brezilya Merkez Bankası takip etti. TCMB ise 27 tonluk alımla 2025'te Çin ile beraber en fazla alım yapan 5. merkez bankası konumunda yer aldı.
DÜNYADA 12 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI
Merkez bankalarının alımları yavaşlarken yatırım amaçlı altın alımlarındaki sert yükseliş küresel altın talebinde rekor getirdi. Yatırım amaçlı alımlar dünya genelinde 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 84 artarak 2 bin 175 tona çıktı. ETF'lerdeki girişler bu yükselişin ana motoru oldu. Söz konusu rakamın 1.374 tonunu ise yatırım amaçlı külçe ve altın para alımlar oluşturdu. Külçe ve para alımları 12 yılın zirvesine çıktı.
2023'TE 150 TON İLE REKOR KIRILMIŞTI
Dünyada altın yatırımı rekorlar kırarken Türkiye'de ise sert bir düşüş gözlemlendi. 2025 yılında Türkiye'de yatırım amaçlı yapılan külçe altın ve altın para alımları yüzde 37'lik gerilemeyle 112.2 tondan 71.1 tona düştü. Bu alanda Türkiye Altın Konseyi'nin takip ettiği ana pazarlardaki en sert düşüşü yaşayan ülke oldu. Türkiye'de külçe altın ve altın para alımları 2023 yılında 150.1 ton ile rekor kırmıştı.
TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE KÜLÇE ALTIN VE ALTIN PARA YATIRIMLARI:
DÜŞÜŞÜN NEDENİ NEDİR?
Dünya Altın Konseyi raporunda Türkiye'nin tonajdaki düşüşün yanında bölgede yatırım değeri olarak tek düşüş yaşayan pazar olduğuna dikkat çekildi. Güvenli liman arayışının altına ilgiyi güçlü tutmasına rağmen yaşanan bu düşüşle ilgili olarak raporda "Enflasyonun satın alma gücünü aşındırması ve yüksek fiyatların dönemsel kâr realizasyonlarını tetiklemesi bu düşüşte etkili oldu" değerlendirmesi yer aldı.
TAKIDA DA GERİLEME
Külçe altın ve altın para alımlarının yanında geçen yıl Türklerin altın takı alımları da geriledi. Altın takı alımı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 9 düşerek 158.4 ton oldu.