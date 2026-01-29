Habertürk
Habertürk
        Altında kâr realizasyonu Türkiye'deki net alımları yavaşlattı - Altın Haberleri

        Altında kâr realizasyonu Türkiye'deki net alımları yavaşlattı

        Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2025'te Türkiye'de yatırım amaçlı külçe altın ve altın para alımları bir önceki yıla göre yüzde 27 gerileyerek 112.2 tondan 71.1 tona geriledi. 2023'teki 150.1 tonluk zirveye göre ise düşüş yüzde 53 oldu. Türkiye'de geçen yıl yatırım değeri olarak da bir düşüş kaydedildiğine dikkat çeken Dünya Altın Konseyi "Yüksek fiyatların dönemsel kâr realizasyonlarını tetiklemesi bu düşüşte etkili oldu" değerlendirmesinde bulundu. Bunun yanında TCMB 2025'te en yüksek altın alımı yapan 5 merkez bankası arasında yer aldı

        Giriş: 29.01.2026 - 12:11 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:11
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Dünya Altın Konseyi 2025 yılı Altın Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 5.002 tona çıktı ve rekor kırdı. Yayımlanan verilere göre geçen yıl altın fiyatları 53 kez rekor kırdı.

        Söz konusu rekor merkez bankalarının yaptığı alımlardaki düşüşe rağmen geldi. Merkez bankalarının net altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 21 düşerek 863 tona düştü. Böylece merkez bankası alımları 3 yılın ardından ilk kez 200 tonun altına geriledi. Bunun yanında merkez bankaları 16 yıl üst üste net alım tarafında yer aldı.

        Geçen yıl en fazla net altın alımı yapan merkez bankası 102 ton ile Polonya oldu. Bunu, 57 ton ile Kazakistan Merkez Bankası ve 43 ton ile Brezilya Merkez Bankası takip etti. TCMB ise 27 tonluk alımla 2025'te Çin ile beraber en fazla alım yapan 5. merkez bankası konumunda yer aldı.

        Sıra Merkez Bankası 2025 net altın alımı (ton)
        1 Polonya 102
        2 Kazakistan 57
        3 Brezilya 43
        4 Azerbaycan 38
        5 Türkiye 27
        6 Çin 27
        7 Çekya 20
        DÜNYADA 12 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

        Merkez bankalarının alımları yavaşlarken yatırım amaçlı altın alımlarındaki sert yükseliş küresel altın talebinde rekor getirdi. Yatırım amaçlı alımlar dünya genelinde 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 84 artarak 2 bin 175 tona çıktı. ETF'lerdeki girişler bu yükselişin ana motoru oldu. Söz konusu rakamın 1.374 tonunu ise yatırım amaçlı külçe ve altın para alımlar oluşturdu. Külçe ve para alımları 12 yılın zirvesine çıktı.

        2023'TE 150 TON İLE REKOR KIRILMIŞTI

        Dünyada altın yatırımı rekorlar kırarken Türkiye'de ise sert bir düşüş gözlemlendi. 2025 yılında Türkiye'de yatırım amaçlı yapılan külçe altın ve altın para alımları yüzde 37'lik gerilemeyle 112.2 tondan 71.1 tona düştü. Bu alanda Türkiye Altın Konseyi'nin takip ettiği ana pazarlardaki en sert düşüşü yaşayan ülke oldu. Türkiye'de külçe altın ve altın para alımları 2023 yılında 150.1 ton ile rekor kırmıştı.

        TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE KÜLÇE ALTIN VE ALTIN PARA YATIRIMLARI:

        Yıl Alımlar (ton)
        2010 40.9
        2011 71.9
        2012 48.1
        2013 104.2
        2014 48.6
        2015 23.1
        2016 29.4
        2017 52.4
        2018 37.8
        2019 52.9
        2020 121.1
        2021 61.4
        2022 84.8
        2023 150.1
        2024 112.2
        2025 71.1

        DÜŞÜŞÜN NEDENİ NEDİR?

        Dünya Altın Konseyi raporunda Türkiye'nin tonajdaki düşüşün yanında bölgede yatırım değeri olarak tek düşüş yaşayan pazar olduğuna dikkat çekildi. Güvenli liman arayışının altına ilgiyi güçlü tutmasına rağmen yaşanan bu düşüşle ilgili olarak raporda "Enflasyonun satın alma gücünü aşındırması ve yüksek fiyatların dönemsel kâr realizasyonlarını tetiklemesi bu düşüşte etkili oldu" değerlendirmesi yer aldı.

        TAKIDA DA GERİLEME

        Külçe altın ve altın para alımlarının yanında geçen yıl Türklerin altın takı alımları da geriledi. Altın takı alımı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 9 düşerek 158.4 ton oldu.

        YILLARA GÖRE TÜRKİYE'DE YAPILAN ALTIN TAKI ALIMLARI:

        Yıl Alımlar (ton)
        2010 190.6
        2011 174.4
        2012 162.6
        2013 166.7
        2014 168.5
        2015 170.3
        2016 167.5
        2017 173.5
        2018 178.7
        2019 180.9
        2020 158.2
        2021 191.6
        2022 188.6
        2023 180.1
        2024 174.8
        2025 158.4
