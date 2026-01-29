Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu

        CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu'nun, Mavi Göl'de cansız bedeni bulundu. Özkanatoğlu'nun eşine 'Hakkınızı helal edin' mesajı attığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:47 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu'nun, başkentteki Mavi Göl'de cansız bedeni bulundu.

        DHA'nın haberine göre Özkanatoğlu'nun eşine 'Hakkınızı helal edin' mesajı attığı öğrenildi.

        Olay, Mamak ilçesindeki Mavi Göl'de meydana geldi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, 2 gün önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

        KAYIP İLANI VERİLDİ

        Özkanatoğlu'na ulaşamayan ailesi, polise kayıp ilanında bulundu. Dün Mavi Göl'de ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, cesedin Özkanatoğlu'na ait olduğunu belirledi. Özkanatoğlu'nun eşine 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serdar Özkanatoğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özkanatoğlu'nun cenazesi, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu

        Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlu Uğur Kaya'yı (33) silahla göğsünden vurarak öldüren Tamer Kaya (52), ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?