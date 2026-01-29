Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi

Mart 2025’te Samsun’a 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağı açıklanan ancak aradan geçen sürede somut bir adım atmayan Çinli otomobil markası Chery, bu kez İngiltere’de üretime hazırlanıyor.

Ortaya çıkan son bilgiye göre, Çinli üretici Chery, Jaguar Land Rover (JLR) ile İngiltere’de üretim yapmak üzere anlaşma imzalamaya yaklaştı.

Bu adımın, İngiltere’de zor bir dönemden geçen otomotiv üretim sektörüne önemli bir destek sağlayacağı, Çinli üreticinin de ülkedeki konumunu daha da güçlendirebileceği kaydediliyor.

Chery'nin İngiltere'de kaç adet üretim planladığı açıklanmıyor.

BAŞBAKAN STARMER PEKİN'DE

Söz konusu işbirliğinin ortaya çıkışı ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Pekin’e yaptığı ziyarete denk geldi.

İngiliz yayın kuruluşu Auto Express'in haberine göre, Starmer'in Pekin'deki temaslarının ana gündem maddelerinden birinin İngiltere ve Çin otomotiv endüstrilerinin arasındaki olası iş birliklerinin olduğu, Jaguar Land Rover (JLR) ile Chery arasında bir anlaşmanın da yine gündemde olduğu belirtiliyor.

2012'DE ORTAK GİRİŞİM KURULDU

Öte yandan, Jaguar Land Rover ile Chery arasında hali hazırda bir iş birliği bulunuyor. İki şirket, 2012 yılında Çin’de bazı JLR modellerinin üretimi için 'Chery Jaguar Land Rover' adlı ortak girişimi kurmuştu. 2025 yılında satışlarda düşüş yaşanmasına rağmen Çin, ABD’nin ardından JLR’nin en büyük ikinci pazarı olmayı sürdürüyor. Çin'deki Chery fabrikalarında yakında bir elektrikli Freelander modelinin de üretilmesi bekleniyor.