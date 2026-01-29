Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.645,01 %1,77
        DOLAR 43,4254 %0,04
        EURO 52,0685 %0,29
        GRAM ALTIN 7.695,64 %2,56
        FAİZ 34,17 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 163,76 %0,79
        BITCOIN 87.857,00 %-1,59
        GBP/TRY 60,0078 %0,08
        EUR/USD 1,1964 %0,08
        BRENT 69,95 %2,27
        ÇEYREK ALTIN 12.581,39 %2,55
        Haberler Ekonomi Otomobil Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi - Otomobil Haberleri

        Chery İngiltere'de üretim için JLR ile masada

        Daha önce Türkiye'de yatırım planlarıyla gündeme gelen Çinli otomobil markası Chery, bu kez rotasını İngiltere'ye çevirdi. Mart 2025'te Samsun'a 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağını duyuran ancak aradan geçen sürede projeyle ilgili somut bir gelişme kaydedilmeyen Chery cephesinde, Jaguar Land Rover (JLR) ile İngiltere'de üretim yapmaya yönelik olası bir anlaşma için görüşmeler yürütüldüğü belirtiliyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 29.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mart 2025’te Samsun’a 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağı açıklanan ancak aradan geçen sürede somut bir adım atmayan Çinli otomobil markası Chery, bu kez İngiltere’de üretime hazırlanıyor.

        Ortaya çıkan son bilgiye göre, Çinli üretici Chery, Jaguar Land Rover (JLR) ile İngiltere’de üretim yapmak üzere anlaşma imzalamaya yaklaştı.

        Bu adımın, İngiltere’de zor bir dönemden geçen otomotiv üretim sektörüne önemli bir destek sağlayacağı, Çinli üreticinin de ülkedeki konumunu daha da güçlendirebileceği kaydediliyor.

        Chery'nin İngiltere'de kaç adet üretim planladığı açıklanmıyor.

        REKLAM

        BAŞBAKAN STARMER PEKİN'DE

        Söz konusu işbirliğinin ortaya çıkışı ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Pekin’e yaptığı ziyarete denk geldi.

        İngiliz yayın kuruluşu Auto Express'in haberine göre, Starmer'in Pekin'deki temaslarının ana gündem maddelerinden birinin İngiltere ve Çin otomotiv endüstrilerinin arasındaki olası iş birliklerinin olduğu, Jaguar Land Rover (JLR) ile Chery arasında bir anlaşmanın da yine gündemde olduğu belirtiliyor.

        2012'DE ORTAK GİRİŞİM KURULDU

        Öte yandan, Jaguar Land Rover ile Chery arasında hali hazırda bir iş birliği bulunuyor. İki şirket, 2012 yılında Çin’de bazı JLR modellerinin üretimi için 'Chery Jaguar Land Rover' adlı ortak girişimi kurmuştu. 2025 yılında satışlarda düşüş yaşanmasına rağmen Çin, ABD’nin ardından JLR’nin en büyük ikinci pazarı olmayı sürdürüyor. Çin'deki Chery fabrikalarında yakında bir elektrikli Freelander modelinin de üretilmesi bekleniyor.

        Gündemdeki yeni anlaşma kapsamında Chery’nin, JLR’nin İngiltere’deki üretim tesislerinde bulunan atıl kapasiteden yararlanabileceği ifade ediliyor.

        REKLAM

        Bu sayede üretim verimliliğinin artırılması, istihdamın korunması ve JLR’nin 2025 yılında yaşadığı siber saldırı nedeniyle üretimin beş haftadan fazla durmasının ardından ek gelir elde edilmesi hedefleniyor.

        Chery, İngiltere pazarına Ağustos 2025’te giriş yapmasına rağmen, geçtiğimiz yıl ülkede 5 bin 500’den fazla araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, Alfa Romeo, DS, Genesis ve Smart gibi markaların pazar payını geride bıraktı. Satışların, Ekim ayında satışa sunulan Tiggo 9 yedi koltuklu SUV modelinin de etkisiyle bu yıl daha da artması bekleniyor.

        İSPANYA'DA ÜRETİM YAPIYOR

        Chery'nin Avrupa'da hali hazırda İspanya'da üretimi bulunuyor. EV Motors ile Barselona’daki Ebro Fabrikası’nda ortak üretim yapan Çinli marka, 2024'ten beri aktif üretime devam ediyor.

        O dönem Chery tarafından yapılan açıklamalarda İspanya'nın ardından İtalya ve Türkiye'de de fabrika yatırımlarının yapılabileceği kaydedilmişti.

        Mayıs 2025'te ise Chery'nin Volkswagen’e ait Almanya’daki tesislerden birini kullanmaya yönelik anlaşmak istediği öne sürülmüştü. Volkswagen'in fabrika kapatmak yerine tesislerinden birini Chery'e tahsis edebileceği iddia edilmişti. Taraflar arasındaki görüşmeler ise resmi olarak doğrulanmamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rojin Kabaiş'in, sanal medya hesabı için ebeveynlere tavsiyeler verdiği görüntüsü ortaya çıktı

        Van'da 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21), üniversiteye gitmeden önce sanal medya hesabı için ebeveynlere yönelik çektiği video ortaya çıktı.  (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor