Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi

Chery İngiltere'de üretim için JLR ile masada
Daha önce Türkiye'de yatırım planlarıyla gündeme gelen Çinli otomobil markası Chery, bu kez rotasını İngiltere'ye çevirdi. Mart 2025'te Samsun'a 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağını duyuran ancak aradan geçen sürede projeyle ilgili somut bir gelişme kaydedilmeyen Chery cephesinde, Jaguar Land Rover (JLR) ile İngiltere'de üretim yapmaya yönelik olası bir anlaşma için görüşmeler yürütüldüğü belirtiliyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Mart 2025’te Samsun’a 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağı açıklanan ancak aradan geçen sürede somut bir adım atmayan Çinli otomobil markası Chery, bu kez İngiltere’de üretime hazırlanıyor.
Ortaya çıkan son bilgiye göre, Çinli üretici Chery, Jaguar Land Rover (JLR) ile İngiltere’de üretim yapmak üzere anlaşma imzalamaya yaklaştı.
Bu adımın, İngiltere’de zor bir dönemden geçen otomotiv üretim sektörüne önemli bir destek sağlayacağı, Çinli üreticinin de ülkedeki konumunu daha da güçlendirebileceği kaydediliyor.
Chery'nin İngiltere'de kaç adet üretim planladığı açıklanmıyor.
BAŞBAKAN STARMER PEKİN'DE
Söz konusu işbirliğinin ortaya çıkışı ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Pekin’e yaptığı ziyarete denk geldi.
İngiliz yayın kuruluşu Auto Express'in haberine göre, Starmer'in Pekin'deki temaslarının ana gündem maddelerinden birinin İngiltere ve Çin otomotiv endüstrilerinin arasındaki olası iş birliklerinin olduğu, Jaguar Land Rover (JLR) ile Chery arasında bir anlaşmanın da yine gündemde olduğu belirtiliyor.
2012'DE ORTAK GİRİŞİM KURULDU
Öte yandan, Jaguar Land Rover ile Chery arasında hali hazırda bir iş birliği bulunuyor. İki şirket, 2012 yılında Çin’de bazı JLR modellerinin üretimi için 'Chery Jaguar Land Rover' adlı ortak girişimi kurmuştu. 2025 yılında satışlarda düşüş yaşanmasına rağmen Çin, ABD’nin ardından JLR’nin en büyük ikinci pazarı olmayı sürdürüyor. Çin'deki Chery fabrikalarında yakında bir elektrikli Freelander modelinin de üretilmesi bekleniyor.
Gündemdeki yeni anlaşma kapsamında Chery’nin, JLR’nin İngiltere’deki üretim tesislerinde bulunan atıl kapasiteden yararlanabileceği ifade ediliyor.
Bu sayede üretim verimliliğinin artırılması, istihdamın korunması ve JLR’nin 2025 yılında yaşadığı siber saldırı nedeniyle üretimin beş haftadan fazla durmasının ardından ek gelir elde edilmesi hedefleniyor.
Chery, İngiltere pazarına Ağustos 2025’te giriş yapmasına rağmen, geçtiğimiz yıl ülkede 5 bin 500’den fazla araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, Alfa Romeo, DS, Genesis ve Smart gibi markaların pazar payını geride bıraktı. Satışların, Ekim ayında satışa sunulan Tiggo 9 yedi koltuklu SUV modelinin de etkisiyle bu yıl daha da artması bekleniyor.
İSPANYA'DA ÜRETİM YAPIYOR
Chery'nin Avrupa'da hali hazırda İspanya'da üretimi bulunuyor. EV Motors ile Barselona’daki Ebro Fabrikası’nda ortak üretim yapan Çinli marka, 2024'ten beri aktif üretime devam ediyor.
O dönem Chery tarafından yapılan açıklamalarda İspanya'nın ardından İtalya ve Türkiye'de de fabrika yatırımlarının yapılabileceği kaydedilmişti.
Mayıs 2025'te ise Chery'nin Volkswagen’e ait Almanya’daki tesislerden birini kullanmaya yönelik anlaşmak istediği öne sürülmüştü. Volkswagen'in fabrika kapatmak yerine tesislerinden birini Chery'e tahsis edebileceği iddia edilmişti. Taraflar arasındaki görüşmeler ise resmi olarak doğrulanmamıştı.