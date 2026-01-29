Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması

Konya’da baba ile 11 yaşındaki oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hıdır A. ile eşi Mercuhan A. hakkında hazırlanan iddianamede, sanık için iki kez ağırlaştırılmış müebbet, eşi için ise 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

AA'da yer alan habere göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, soruşturma ve kovuşturma dosyaları, olay yeri ve otopsi raporu, kamera görüntüleri, raporlar, 112 kayıtları, kolluk yakalama tutanakları, tanık beyanları, adli sicil kayıtları, nüfus kayıt örnekleri, müşteki ifadeleri, tutuklu sanık Hıdır A. (61) ile tutuksuz eş Mercuhan A'nın (64) ifadelerine yer verildi.

Olayın detaylarının anlatıldığı iddianamede, hurdacılık yapan ve akraba olan iki aile arasında hurda hırsızlığı iddiasıyla husumetin başladığı, haklarında çeşitli davaların sürdüğü bildirildi.

İddianamede, sanıkların bir gün sonra işleyecekleri suça ilişkin kendi lehlerine haksız tahrik oluşturur şekilde, delil yaratmak amacıyla, polise müracaat ederek asılsız şikayette bulundukları belirtildi.

KADININ SUÇA İŞTİRAKI VURGULANDI Olay günü sanıkların, arabalarıyla evinin önüne geldikleri maktulün çıkmasını beklediği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi: "Sanıkların evin önüne gelip bir süre beklemeleri, maktul ve oğlunun evlerinden çıkıp araçlarına gittiklerini görmelerine rağmen eylemlerinden vazgeçmedikleri, Hıdır A'nın yanındaki ruhsatsız tabancadaki tüm mermileri, hedef gözeterek ateş etmesi ve devamında bahçe duvarından atlayarak ateş etmeye devam etme neticesinde maktullerin ölmelerine neden olduğu belirlenmiştir. Hıdır A. ile eşi Mercuhan A'nın olay öncesi plan yaparak olayı tasarladıkları anlaşılmıştır. Hıdır A'nın asli fail olarak hareket ederken, eşi Mercuhan A'nın ise en başından itibaren eşinin yanında durup, olay sonrası birlikte kaçarak faile cesaret ve manevi destek verip, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği, bu yüzden yardım eden sıfatıyla suça iştirakının olduğu anlaşılmıştır." İddianamede, Hıdır A. hakkında Mehmet Koçyiğit’i “tasarlayarak kasten öldürme” ve Servet Efe Koçyiğit’i “tasarlayarak çocuğu kasten öldürme” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, eşi Mercuhan A. hakkında ise suça yardım etme suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.