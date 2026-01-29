MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

"Millet; asla bir yığın, alelade bir insan kitlesi değildir. Hele Türklüğün mevcudiyeti ve coğrafi konumu söz konusu olunca millet, daha vasi bir anlam kazanır; varlık bilincinin kaynağı, varoluş azminin ve egemenlik refleksinin menşei olarak belirir." diyen Yalçın şunları kaydetti:

"Bir bakıma millet, aynı çatı altında ve aynı coğrafyada yaşamaya karar vermiş ruhların cemidir. Türkiye’nin netameli dönemlerinde milletimiz, daima varlığına ve geleceğine sahip çıkmıştır. Zor ve badireli süreçlerde, kendi iradesiyle kurduğu Cumhuriyet’e ve hayatiyetini sürdürmesini sağlayan demokrasisine vaziyet etmiştir. İçeriden ve dışarıdan egemenlik ve esenliğine yönelen tehditler karşısında, kararlı ve caydırıcı tepkiler göstererek hepsini savuşturmuştur. Yakın tarihimizin en ciddi toplumsal ve siyasi sarsıntılarından birinin yaşandığı 1980 Askerî Darbesi sonrasında, Türk demokrasisini vesayet altına alan ve egemenlik haklarını çalan dikta rejiminin milletimiz tarafından 1987 Referandumu’yla etkisiz hâle getirilmesi, bu tezimize çarpıcı bir örnektir. Türk demokrasisini askerî ve sivil vesayet prangasından kurtaran 1987 Referandumu sonrasında, Türkiye’nin yeniden silkiniş dönemi başlamış ve milletimiz yeni bir Kızılelma‘ya yönelmiştir.

O gün bugündür Türkiye, millet sevdalılarının öncülüğünde, bütün ayak bağlarını kopararak dünyaya nizam veren, bölgesinde adalet ve istikrar unsuru bir Lider Ülke/Süper Devlet olmak için yoğun çaba içerisine girmiştir. Demokrasimizin 1980 Eylül'ünden itibaren uğradığı uzunca inkıta sonrasında, Türkiye Yüzyılı kervanı da yolculuğunu kaldığı yerden devam ettirmiştir. Siyasi yasakların kalktığı o dönemden beri MHP, önce MÇP çatısı altında, ardından da 1993'ten itibaren kendi özgün adıyla siyaset platformundaki dominant, saygın ve tayin edici işlevini yeniden icra etmeye soyunmuştur. MHP ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket, demokrasimiz yeni inkıtalara uğramasın, ülkemiz çağlar ötesine doğru yolculuğunda tökezlemesin, milletimizin ayağına taş değmesin diye kuruluşundan beri olağanüstü gayret içinde faaliyet göstermektedir. MHP; ülkemizin gündeminde yer alan bütün sorunlar karşısında çözümün adresi, diyalog ve barış ikliminin nefesi, vesayetsiz demokrasi davasının sesi olma iddiasını sabır, kararlılık ve tutarlılıkla sürdürmüştür.

“GENEL BAŞKANIMIZIN TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAMLESİ İÇ BÜNYEYİ SAĞLAM KILMAKTIR” Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, partimizin üstlendiği tarihî misyon çerçevesinde attığı Terörsüz Türkiye adımı da, ülkemizin güncel ve en önemli problemlerinden biri olan teröre karşı kamuoyuna sunduğu akil ve bir o kadar da kritik bir hâl çaresidir. Sayın Devlet Bahçeli; uluslararası hukukun bütün geleneksel normlarının ortadan kalktığı, emperyalizmin güce dayalı yeni sömürgeci maceralara yelken açtığı mevcut zaman diliminde, hem iç ve dış politika, hem de savunma ve güvenlik konsepti açısından dönüştürücü bir paradigma değişikliği zaruretini ferasetle görmüştür. Başını ABD’nin çektiği küresel aktörlerin bugünkü obur ve bencil adımları; sadece bölgemiz ve ülkemiz için değil, bütün dünya için çok ciddi güvenlik ve varlık tehdidi oluşturmaktadır. Emperyalist küresel tehdit, sadece ülkelerin toprak bütünlüğünü değil, doğrudan millî devlet yapılarını da hedef almıştır. O bakımdan Sayın Genel Başkanımızın Terörsüz Türkiye hamlesi, iç bünyeyi sağlam kılmak suretiyle dış tehditlere karşı dayanıklı bir millî devlet yapısı tesis etme fikrine istinat etmektedir. Terörsüz bölgenin yolu da Terörsüz Türkiye’den geçmektedir.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE; TERÖRSÜZ SURİYE, TERÖRSÜZ IRAK DEMEKTİR” Terörsüz Türkiye, bölgedeki terör bataklıklarını kurutmak için atılmış bir temizlik ve arınma adımı olarak da düşünülmelidir. Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir. Çünkü bölgemizde ve ufuklarımızda vızıldayan terör sivrisineklerinin yok edilmesi, çevremizdeki bütün terör bataklıklarının kurutulmasına bağlıdır. Esasen bu mesele yumurta ve tavuk ilişkisine benzemektedir. Yani, komşu ülkelerin terörden temizlenmesi, Türkiye’nin de hem bölgesel hem de yerel terör tehdidinden azade kılınması manasına gelmektedir. Türkiye’nin bilhassa Suriye konusunda son dönemde sergilediği titiz ve tavizsiz politikanın temelinde, Terörsüz Türkiye’yi engelleyebilecek dış etkenlerden birinin, belki de ön önemlisinin ortadan kaldırılması kaygısı vardır. Şu sıralar Ankara’nın Suriye’nin toprak bütünlüğü ve ülkedeki PKK/PYD/YPG’ye bağlı terör unsurlarının dağıtılarak bütün toplum katmanlarının yeni sisteme entegrasyonunun sağlanması konusunda gösterdiği hassasiyet, Terörsüz Türkiye olgusunun akamete uğramaması açısından büyük önem arz etmektedir.