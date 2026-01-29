Tesla’dan radikal karar: Model S ve Model X’e veda
Tesla, Model S ve Model X'in ABD'deki üretimini sonlandırma kararı aldı. Daha önce İngiltere'de satıştan kaldırılan iki modelin, bu kararla birlikte küresel pazarlardan tamamen çekilmesi bekleniyor. Şirketin, odağını otonom sürüş, yapay zekâ ve robotik teknolojilere kaydırdığı ifade ediliyor
Tesla, Model S ve Model X’in ABD’deki üretimini sonlandıracağını açıkladı. Her iki model, Birleşik Krallık’ta zaten birkaç yıldır satışta değildi, ancak bu karar söz konusu modellerin dünya genelinde tamamen satıştan kaldırılması anlamına geliyor.
Model S ve Model X, yalnızca Tesla’nın marka olarak tanınmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda üst segment elektrikli otomobillerin nasıl görünebileceği ve nasıl hissettirebileceğine dair algıyı da şekillendirdi.
Tesla Model S’i 2012 yılından bu yana aralıksız üretiyordu. Bu da modeli 14 yıllık bir otomobil hâline getiriyor. Model X ise yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip.
Model S ve Model X’in yerine yeni bir model geliştirilmesi planlanmıyor. Şirket, odağını otonom sürüş, yapay zekâ ve robotik teknolojilere kaydırmış durumda. Bu kapsamda, geliştirme aşamasındaki sürücüsüz Robotaxi projesi de öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.
Model S ve Model X’in üretildiği Kaliforniya’daki tesisinde ise Tesla’nın insansı robotu Optimus’un seri üretimine başlanacağı belirtiliyor.
Öte yandan, üretimin sona erdirilmesi kararının başlangıçta planlanan bir adım olmadığı da vurgulanıyor. Zira her iki model de geçtiğimiz yıl, 2021’de tanıtılan Plaid versiyonundan bu yana yapılan en kapsamlı güncellemeleri almıştı.
Bu karar, Tesla’nın tarihindeki ilk gelir düşüşünün açıklamasının ardından geldi. Gelirlerdeki gerilemenin, yüksek hacimli Model Y ve Model 3 satışlarının durağanlaşması ile tartışmalı Cybertruck’a yönelik küresel talebin beklentilerin altında kalmasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Şirketin kârı ise geçen yılın son çeyreğinde yüzde 61 oranında azaldı.