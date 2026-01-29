Tesla’dan radikal karar: Model S ve Model X’e veda

Tesla, Model S ve Model X’in ABD’deki üretimini sonlandıracağını açıkladı. Her iki model, Birleşik Krallık’ta zaten birkaç yıldır satışta değildi, ancak bu karar söz konusu modellerin dünya genelinde tamamen satıştan kaldırılması anlamına geliyor.

Model S ve Model X, yalnızca Tesla’nın marka olarak tanınmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda üst segment elektrikli otomobillerin nasıl görünebileceği ve nasıl hissettirebileceğine dair algıyı da şekillendirdi.

Tesla Model S’i 2012 yılından bu yana aralıksız üretiyordu. Bu da modeli 14 yıllık bir otomobil hâline getiriyor. Model X ise yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip.

Model S ve Model X’in yerine yeni bir model geliştirilmesi planlanmıyor. Şirket, odağını otonom sürüş, yapay zekâ ve robotik teknolojilere kaydırmış durumda. Bu kapsamda, geliştirme aşamasındaki sürücüsüz Robotaxi projesi de öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Model S ve Model X’in üretildiği Kaliforniya’daki tesisinde ise Tesla’nın insansı robotu Optimus’un seri üretimine başlanacağı belirtiliyor.