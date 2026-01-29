Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD İran'dan ne istiyor? Trump son bir ayda neler dedi? | Dış Haberler

        ABD İran'dan ne istiyor? Trump son bir ayda neler dedi?

        ABD Başkanı Trump, İran'da 2025'in son günlerde başlayan protestolara katılanlara zarar verilmesi halinde ABD'nin saldıracağını söylemişti. Trump'ın bir ay içinde yaptığı son açıklaması İran'ın nükleer programını hedef aldı ve İran'a "zaman daralıyor" mesajı verdi. Trump son bir ay içinde İran'a yönelik hangi açıklamalarda bulundu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı nükleer programı konusunda bir anlaşma müzakere etmek için masaya oturmaya çağırarak, aksi takdirde hava saldırıları ve rejim değişikliği ihtimaliyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Bu açıklama, ABD Başkanı Trump'ın son bir ayda sergilediği sert söylemler ve ani politika dönüşleriyle dolu süreçte gelen son açıklaması oldu.

        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne? Haberi Görüntüle

        Guardian'da yer alan habere göre, Trump'ın talepleri, ABD ile İran arasındaki uzun ve çalkantılı ilişkide yeni bir sayfanın açılmasına yol açabilecek nitelikte.

        Son bir ayda yaşananların kısa özeti:

        REKLAM

        29 ARALIK: "ONLARI FENA VURURUZ"

        Aralık ayının sonunda Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırılar düzenlemesinden yalnızca altı ay sonra, İran'ın yeniden "silahlanmaya başladığını" öne sürdü.

        Florida'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte konuşan Trump, İran'ın yeniden yapılanmaya girişmesi halinde "Onları fena halde vururuz. Ama umarım bu olmuyordur" dedi. Böyle bir adımın sonuçlarının "on seferkinden çok daha güçlü" olacağını da ekledi.

        Netanyahu'nun İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmeye çalışıyor olabileceğini söylemesinin ardından, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile yeniden görüşmeler yapılması çağrısında bulundu.

        2 OCAK: "TETİĞE BASMAYA HAZIRIZ"

        İran'da 2025'in son günlerinde başlayan ve son yılların en büyük kitlesel protestolarına dönüşen eylemlerine ilişkin konuşan Trump, protestocular öldürülürse ABD'nin "onların yardımına geleceğini" söyledi.

        REKLAM

        "Hazırız ve tetiğe basmaya hazır durumdayız" dedi.

        Ulusal para biriminin hızla değer kaybetmesiyle tetiklenen protestolar, ABD ile İran arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.

        6 OCAK: "ABD YARDIMA GELECEK"

        Trump'ın Venezuela'ya saldırı düzenleyip ülkenin lideri Nicolas Maduro'yu alıkoymasından günler sonra, Trump bu kez "Make Iran Great Again" (İran'ı yeniden harika yapalım) yazılı bir şapkayla poz verirken görüntülendi.

        İran'daki protestolar yayılırken ve onlarca kişinin öldüğüne dair haberler gelirken Trump, Tahran'ın "barışçıl protestocuları şiddetle öldürmesi" halinde ABD'nin yine "yardıma geleceğini" söyledi.

        10 OCAK: "ABD YARDIMA HAZIR"

        Protestolarda ölenlerin sayısının yüzlerle ifade edilmeye başlanmasının ardından Trump'ın bir karşılık üzerinde düşündüğü aktarıldı.

        REKLAM

        Trump, Truth Social platformunda, "İran belki de hiç olmadığı kadar ÖZGÜRLÜĞE yaklaşıyor. ABD yardıma hazır!!!" ifadelerini kullandı.

        İran Meclis Başkanı ise Washington'un İran'a saldırması halinde Orta Doğu'daki İsrail ve ABD çıkarlarının "meşru hedefler" olacağı uyarısında bulundu.

        13 OCAK: "YARDIM YOLDA"

        Trump, İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı, ancak Beyaz Saray'dan resmi bir belge yayımlanmadı ve bu kararın hiçbir zaman uygulanmadığı anlaşıldı.

        Protestolar sürerken Trump, önce İran'ın müzakere etmek istediğini iddia etti, ardından ise yetkililerle planlanan tüm görüşmeleri iptal ettiğini söyledi.

        "İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin!!! Yardım yolda" diye yazdı.

        14 OCAK: "İRAN'DA ÖLÜMLER DURDURULDU"

        Binlerce kişinin öldürüldüğü ve infazların gündemde olduğu yönündeki haberlere rağmen Trump, kendisine "İran'daki infazların durduğunu" söyledi.

        REKLAM

        Trump'ın İran'a saldırı seçeneklerinin tamamını değerlendirdiği ancak hiçbirini ikna edici bulmadığı ifade edildi. Ayrıca Ortadoğulu müttefiklerin, böyle bir saldırının bölgede kontrol edilemez bir savaşa yol açacağı endişesiyle Washington'a baskı yaptığı bildirildi.

        Takip eden günlerde protestolar kontrol altına alındı. İnternet kesintisinin yaşandığı ülkede neler yaşandığına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

        22 OCAK: "O YÖNE GİDEN GEMİMİZ VAR"

        Trump, Minneapolis'teki ICE karşıtı protestolar ve Grönland meselesi nedeniyle Avrupalı müttefiklerle yaşanan krizle meşgul olduğu günlerin ardından yeniden İran konusuna döndü.

        "Her ihtimale karşı o yöne doğru giden çok sayıda gemimiz var" dedi.

        Protestolardaki ölü sayısının 5 bini aştığı, hatta çok daha yüksek olabileceği yönündeki iddialar sürerken, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve güdümlü füze destroyerlerinin Orta Doğu'ya gönderilmesinin rejimin sert baskısına bir yanıt olduğu düşünüldü.

        REKLAM

        28 OCAK: "ZAMAN DARALIYOR"

        ABD savaş gemileri Orta Doğu'da pozisyon alırken Trump, olağanüstü sert bir açıklama yaptı.

        Armada için, "Venezuela'da olduğu gibi, gerekirse hız ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli" dedi.

        İran'ın "anlaşma yapması gerektiğini" söyleyen Trump, ülkenin "NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLMAYACAĞINI" vurguladı.

        Bu açıklama, yönetimin donanmayı bölgeye gönderme gerekçesinde dikkat çekici bir değişime işaret etti. Protestolardan, taleplerinden ya da rejimin sert baskısından söz edilmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası: Avrupalılar ve Trump arasında ipler koptu mu?

        ABD Başkanı Trump ve Avrupalı liderler başta olmak üzere birçok dünya lideri Davos'ta bir araya geldi. Kanada'nın dünya sisteminin çöktüğüne dair eleştirisi Davos'a damga vururken, Trump Grönland'ı istediği vurgusunu yineledi. Fransa, zorbalara boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Zirve'ye damga vuran bi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret