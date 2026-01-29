UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta karşılaşmasında FCSB sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golünü 19. dakikada İsmail Yüksek kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 71. dakikada Juri Cisotti ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından F.Bahçe 12 puanla lig aşamasını 19. sırada tamamladı ve play-off'lara katılmaya hak kazandı. FCSB ise 7 puanla 27. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Kanarya'nın play-off turundaki muhtemel rakipleri ise 13. sıradaki Nottingham Forest ile 14. basamaktaki Viktoria Plzen oldu.

Fenerbahçe, son 16 play-off turundaki ilk maçını 19 Şubat Perşembe günü evinde, rövanş mücadelesini ise 26 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacak.

F.BAHÇE'DE 5 EKSİK Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran'ın yanı sıra cezalı Milan Skriniar, Romanya deplasmanında forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra devre arasında takıma katılan Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği oynayamadı.

EN-NESYRI 9 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla formasına kavuştu. Sarı-lacivertli ekiple son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann mücadelesinde oynayan Faslı futbolcu, bu maçın ardından Afrika Uluslar Kupası için milli takıma gitmişti. Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarını kaçıran En-Nesyri, ligde son oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil olmuş ancak süre almamıştı. Formasına 9 maç sonra kavuşan Youssef En-Nesyri, FCSB deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. ÇAĞLAR AVRUPA'DA 6 MAÇ SONRA OYNADI Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, FCSB mücadelesine ilk 11'de başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç aradan sonra forma şansı buldu. Lig aşamasında oynanan ilk maçta Dinamo Zagreb karşısında forma giyen Çağyar Söyüncü, daha sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Brann ve Aston Villa maçlarında süre alamayan Çağlar, FCSB karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak formasına kavuştu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI Fenerbahçe taraftarlar, her Avrupa deplasmanında olduğu gibi Romanya'da da takımlarını yalnız bırakmadı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden Bükreş'e gelen sarı-lacivertliler, gün boyunca Eski Şehir olarak bilinen bölgede vakit geçirip ardından kendileri için belirlenen alanda toplandı. Güvenlik güçlerinin eşliğinde 4,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat eden taraftarlar, ardından stadyuma ulaştı. Kendilerine ayrılan bölgeyi dolduran Fenerbahçeliler, maçtan önce futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi. Rumen taraftarlar ise tribünleri boş bıraktı. FCSB, bu sezon beklentilerin altında kalırken, taraftarlar da stada gelmedi. MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktasının gerisinden Talisca'nın volesinde top yandan dışarı gitti. 10. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Politic'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'dan oyun alanına döndü. 17. dakikada soldan Mert Müldür'ün ortasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazda Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in gelişine şutunda kalecinin direk dibinden çeldiği topu En-Nesyri ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 18. dakikada sağdan Nene'nin altıpas önüne etkili ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi. 19. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1. 31. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen ve ceza sahası için sol çağrazda kaleciyle karşı karşıya kalan Olaru'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı. 33. dakikada rakip yarı sahanın ortasından topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Miculescu'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti. 36. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren ve burada Oosterwolde'den sıyrılan Thiam'ın şutunda Ederson topu oyun alanına çeldi. İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.