        İran, Çin ve Rusya ile tatbikat yapacak | Dış Haberler

        İran, Çin ve Rusya ile tatbikat yapacak

        İran'ın Çin ve Rusya ile askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi. Tatbikatın birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda başlaması bekleniyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 22:51 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:14
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'ın birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

        Al Jazeera televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, İran donanmasının birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile tatbikatlara başlayacağını açıkladı.

        ABD donanması da İran'ı askeri saldırıyla tehdit eden Donald Trump'ın talimatıyla Umman Denizi yakınlarına konuşlanmıştı.

        İRAN ORDU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

        İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, muhtemel bir savaşın yalnızca tek bir alanla sınırlı kalmayacağını, İsrail'den başlayarak ABD'nin bölgedeki üslerine kadar geniş bir coğrafyayı etkileyebileceğini söyledi.

        Devlet televizyonunda yayımlanan "Filistin Ufkuna" adlı programa katılan Ekreminiya, ABD'nin İran'a saldırı tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İran'ın herhangi bir saldırıya derhal karşılık vermek için hazırlık yaptığını belirten Ekreminiya, "Düşmanın olası bir saldırısına ilişkin gerekli planlar hazırlanmıştır. Düşmanın gerçekleştirebileceği tüm farklı senaryolar için uygun yanıtlarımız mevcuttur." dedi.

        İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerine göre hareket etmediklerini, sürekli hazırlık içinde bulunduklarını kaydeden Ekreminiya, "Trump'ın Amerika'sı hakkında doğru tahminlerde bulunamayız çünkü sürekli sözlerini değiştiren narsist, yanılgı içinde bir kişiyle karşı karşıyayız. Bir savaş senaryosuna kesinlikle hazırız ve görevimiz; güvenliği sağlamak, caydırıcılık tesis etmek ve güçlendirmektir ancak ne olacağı hakkında hiçbir şey söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

        Ülkeye yönelik en küçük bir saldırıya dahi karşılık vereceklerini söyleyen Ekreminiya, şunları kaydetti:

        "ABD Başkanı'nın harekete geçip işi çabucak bitirmesi söz konusu değil. Savaşın kapsamı çok geniş ve Siyonist rejimden ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu bazı ülkelere kadar tüm Batı Asya bölgesi füzelerimizin ve insansız hava araçlarımızın menzilinde olacaktır. ABD'nin bize karşı bir saldırı düzenleyip iki saat sonra Başkanı'nın twit atıp her şeyin bittiğini söylemesi söz konusu değildir. Bu saldırı bir ateş fırtınası olacak ve tüm Batı Asya bölgesini saracak." ​​​​​​​​​​​​​​

        "ELLER TETİKTE"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin olası bir saldırısını işaret ederek "Cesur silahlı kuvvetlerimiz; karadan, denizden ya da havadan gelecek herhangi bir saldırganlığa hızlı ve güçlü bir şekilde karşı koymak üzere hazır durumda ve elleri tetikte." ifadelerini kullanmıştı.

        Abbas Erakçi, X hesabı üzerinden açıklamada bulunmuştu.

        Erakçi, 12 Gün Savaşı'ndan çıkarılan derslerin İran'ın daha hızlı, güçlü ve kapsamlı yanıt vermesini sağladığını dile getirmişti.

        İran Dışişleri Bakanı, nükleer silah üretmeyeceklerini yinelerken, eşit düzlemde bir anlaşmaya hazır olduklarını belirtmişti.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, bölgede 30-40 bin civarında ABD askeri olduğunu söylerken, İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve füze unsurlarının menzilinde kaldıklarına dikkat çekmişti.

        Rubio, İran'a karşı önleyici saldırı haklarını olduğunu belirtirken, durumun o noktaya varmamasını umduğunu belirtmişti.

