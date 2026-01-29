Marta kadar sağlık ve kasko fiyatlarını dondurdu

Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik'in 2025 bilanço değerlendirmesi için gazetecilerle bir araya gelen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, enflasyonla mücadele programına destek verdiklerinin altını çizerek "2026 yılının ilk çeyreğinde fiyat artışına gitmeden, 2025 yılı fiyatlarıyla ilerleme kararı aldık. Sağlık ve kaskoda uçuk kar istemiyoruz" diye konuştu. Çakmak'ın toplantıda verdiği bilgiye göre iki şirket 2025'te 35 milyar TL rekor kârlılığa imza attı. İki şirket, 2020 yılındaki yaklaşık 900 milyon dolarlık piyasa değerinden, 2025 yıl sonu itibarıyla 5,8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Şirketin sağlıkta yüzde 92 ve kaskoda yüzde 64 olan hasar/prim oranına rağmen şirketin enflasyona karşı mücadelede fiyat sabitlemeye gitmesinde maliyetlerini iyi yönettiklerinin altını çizen Çakmak, 2025'te toplam 40 milyar lira hasar ödemesi yaptıklarını ifade etti.

YÜKSEK ÖZKAYNAK KARLILIĞI

Çakmak Türkiye Sigorta'nın özkaynak karlılığının yüzde 48, Türkiye Hayat ve Emeklilik'in ise yüzde 62 olduğuna dikkat çekti. Türkiye Sigorta'nın teknik karının yüzde 129 artışla 9,6 milyar liraya çıktığını anlatan Çakmak, "2020 eylül ayından bu yana 11,2 milyar TL karşılığında 465 milyon Dolar temettü dağıttık. Güçlü öz kaynak yapımız ve sermaye disiplinimizle sürdürülebilir temettü dağıtımına devam ediyoruz. 2026 yılında da pazar liderliğiyle dengeli büyümeyi, güçlü bilanço ve sürdürülebilir kârlılığı, erişilebilirlik ve toplumsal etkiyi, dijital liderlik ve müşteri deneyimini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sigortayı herkes için erişilebilir kılma hedefi doğrultusunda enflasyonun altında fiyat politikası benimsediklerini ifade ederek şöyle devam etti: “2025 yılında Türkiye Sigorta olarak kasko, konut ve sağlıkta sigortalılarımıza sunduğumuz peşin fiyatına 12 taksit ve indirim uygulamalarımızla sigortalılarımızın bütçelerini destekleyen ve ödeme kolaylığı sunan kampanyalarımızı hayata geçirdik. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise 20.000 TL’ye varan ek fayda kampanyalarımızla katılımcılarımızın birikimlerine destek olduk. Bu kampanyalarımız ile sadece ödeme kolaylığı sunmuyor, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve toplumsal sorumluluğumuzu yansıtan bir yaklaşım sergiliyoruz.” .png BES SADECE 3 GÜN ETKİLENDİ Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesinin ardından sadece 3 gün sözleşme iptalleri görüldüğünü anlatan Çakmak, "BES fonlarının yarıya yakınının değerli metallerden oluşması ve vergi avantajı BES'i avantajlı kılıyor, Altın ve gümüş fiyatları yükselince fonların getirileri önemli oranda arttı" dedi. REKLAM Sürdürülebilir finansal başarılarının yanı sıra sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigortalı sayısının artmasını hedeflediklerini belirten Çakmak şu tespitlerde bulundu: “Türkiye Sigorta olarak; 5 yıllık yolculuğumuzda ilhamımızı tıpkı adımız gibi ülkemizden aldık ve bu yolculuğu 5 kavramla özetledik: Birleşme, Büyüme, Başarı, Birliktelik ve Bir adım ötesi… Birleşerek büyüdük; büyüyerek birlikte başardık. 2025 yılını güçlü bir kapanışla tamamlayarak hem kendi rekorlarımızı kırdık hem de sektörün üzerinde bir performans sergiledik. Hayat dışı sigorta sektöründe 147,1 milyar TL prim üretimi ile en yakın rakibimizle aramızda yaklaşık 32 milyar TL prim farkı oluşturduk. BES fon büyüklüğünde 494,1 milyar TL ile en yakın rakibe kıyasla 92 milyar TL daha yüksek bir fon büyüklüğüne ulaştık. Hayat prim üretimimizi ise 2 katına çıkararak 29,3 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleştirdik. Tüm bu başarılarla birlikte her branşta liderliğimizi sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörün geneliyle karşılaştırıldığında yangın branşında her 5 poliçeden 1’i Türkiye Sigorta güvencesi altında. Ayrıca sağlık, kasko gibi bireysel ürünlerde sigortalı sayımız her geçen gün artıyor. Yıl sonu itibarıyla sağlıkta 1 milyon poliçeyi aştık, kaskoda ise 1 milyona yaklaştık.”

KORUMA 2.4 MİLYAR DOLARA ÇAKTI Ülkedeki doğal afet risklerinin farkında olduklarının ve bu doğrultuda koruma kapasitelerini artırdıklarını belirten Taha Çakmak; "Ülkemizin katastrofik risklerini biliyor, gerekli risk analizlerimizi yaparak ülkemize ve insanımıza güvence sunuyoruz. Güçlü reasürans kapasitemiz ile 2025 yılında da kurumsal ve ticari segmentte rekor üretim ve kârlılığa damgamızı vurduk. Katastrofik koruma kapasitemiz 2025 yılında 1,8 milyar dolar iken bu yıl 2,4 milyar dolara ulaştı. Yangındaki reasürans kapasitemiz 190 milyon dolar iken inşaattaki reasürans kapasitemiz ise 138 milyon dolar seviyesinde" dedi. .png BES'TE YÜKSEK GETİRİ SAĞLADI Türkiye Hayat Emeklilik'in finansal performansıyla ilgili de açıklamada bulunan Çakmak; şunları söyledi: "Yılsonu itibarıyla yaklaşık 11,5 milyar dolar değerinde fon büyüklüğüne ulaşarak ülkemizin ekonomisine kaynak sağladık ve tasarruflara katkı sunduk. 2025 yılında sektörün ortalama fon getirisi yüzde 58 iken, katılımcılarımıza ortalama yüzde 65 getiri sunarak sektörün üzerinde getiri sağladık." Fon büyüklüğü ve fon getirilerinin yanı sıra katılımcılarına sunduğu yatırım enstrümanları çeşitliliği ile de fark yarattıklarını belirten Çakmak; "Altından hisseye, kira sertifikalarından tarım ve gıda emeklilik yatırım fonlarına kadar geniş bir fon yelpazesi ile katılımcılarımıza sunduğumuz fon portföyümüzü yenilikçi temalarla zenginleştiriyoruz. Her yatırım profiline uygun 48 fonumuz ve 10 milyon TL'den 100 milyar TL'ye uzanan fon büyüklüklerimiz ile sektördeki en geniş fon yelpazesine sahibiz" dedi.

YÜZDE 100 ORİJİNAL PARÇA TAAHHÜDÜ Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak önemli odak noktalarından birinin hizmet kalitesinin artırılması olduğunu belirten Çakmak şöyle devam etti; “Sektörde bir ilk olarak bireysel kasko hasarlarında yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü vererek sigortalılarımıza sunduğumuz güvenceyi daha da ileriye taşıyoruz. Oto branşında hasarların yüzde 90’ına ilk 5 gün içerisinde onarım onayı veriyor, onarımların yüzde 40’ını ise 15 gün içinde tamamlayarak müşteri memnuniyetini önceliklendiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki yaygın anlaşmalı sağlık kurum ağımız ve yapay zekâ destekli hızlı provizyon hizmetimiz sayesinde ‘Sağlıkta Milyonların Güvencesi’ olmaya devam ediyoruz. Sağlık branşında yapılan başvuruların yüzde 90’ını yapay zekâ desteği ile 5 saniye içinde, kalanını ise ortalama 4 dakika 51 saniye içerisinde değerlendiriyoruz. 2026 yılı odaklarımız arasında müşteri deneyimi ve operasyonel süreçleri geliştirmek ve mükemmelleştirmek yer alıyor. Bu doğrultuda daha gidecek yolumuz var. Hedefimiz, müşterilerimizin operasyonel süreçlerini iki günün altında sonuçlandırmak.”